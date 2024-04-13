УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2024, 17:46
Украина может получить один из траншей помощи уже в апреле, а следующий - в мае.
Евросоюз, евро
Украина может получить от ЕС крупный транс финансовой помощи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Украина может получить крупную сумму финансовой помощи от Евросоюза. Уже в апреле ожидается новый транш в размере 1,5 миллиарда евро. Еще один транш анонсирован на май. Об этом сообщает еврокомиссар и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

Стоит отметить, что в марте этого года Украина уже получила первый транш по программе Ukraine Facility. Его размер составил 4,5 миллиарда евро.

"Следующим шагом будет оценка Еврокомиссией "Украинского плана", с целью установления ежеквартальных индикаторов состояния реформ и расходов, с целью открытия возможности для следующих траншей. Мы завершим эту работу очень быстро и предоставим нашу оценку Совету ЕС. Как только такие выводы будут приняты, это откроет для Украины возможность получить 1,9 млрд евро предварительного финансирования, вероятно, в мае", - сказал Домбровскис.

видео дня

Военная помощь от США Украине - последние новости

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине может приблизиться к завершению, когда лидер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о военной помощи Киеву на голосование.

Голосование в Палате представителей США возможно состоится не раньше середины апреля, а может быть и позже.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, речь может идти о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине Еврокомиссия военная помощь вторжение России
Реклама

Главное за день

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

19:08 Синоптик
Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:41 Украина
ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

17:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Этого от Украины не ожидал никто 17125

Этого от Украины не ожидал никто

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово Wi-Fi - знали единицы 6122

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска 2363

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ 2172

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Последние новости

19:28

Смерть утопии о "прекрасной России будущего"

19:27

Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

19:08

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

18:41

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:27

Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:51

ВСУ "покрошили" сотни штурмовиков РФ: у врага крупные потери на востоке

17:46

Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

17:28

РФ бросает в бой "спецов": в ВСУ сказали, накапливают ли силы россияне возле Крынок

16:53

ЗРК Patriot вместе с ракетами: Берлин передаст Киеву еще одну батарею ПВО

Реклама
16:44

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

16:17

Когда будет готов законопроект о демобилизации военных: ответ Миноброны

15:52

"Чудо-оружие" для Украины: в ВСУ намекнули, что переломит ситуацию на поле боя

15:38

РФ пойдет в новое наступление летом сразу на 4 направлениях - FT

15:12

В саду будет настоящий ковер из цветов: топ-5 многолетников для пышной клумбы

15:12

Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

14:56

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

14:46

Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

14:19

Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

14:17

У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

13:49

Россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов - Defense Express

Реклама
13:43

Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

13:42

РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

13:32

Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть

13:12

Трудности взросления в однополой семье: рецензия на фильм "Я и Феликс"

12:36

Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронтВидео

12:36

Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантамВидео

12:34

Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

12:30

Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

11:45

Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

11:40

"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

11:39

"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

10:34

"Обстановка на фронте существенно обострилась": Сырский сообщил о важных решениях

10:18

Многие допускают ошибку: когда солить гречку при варке

09:59

На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

09:33

"Апрель и май будут решающими": генерал предупредил о тяжелом периоде для Украины

09:21

Гороскоп на завтра 14 апреля: Близнецам - тревожный сон, Весам - трудные времена

09:00

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив

08:59

Ожесточенные бои не прекращаются: аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром

08:35

Самые бесполезные для здоровья: как никогда не стоит готовить яйца

08:31

Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины - АР

Реклама
08:10

Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭСмнение

08:00

Церковный праздник 14 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучеников

07:39

Захватчики оккупировали Богдановку в Донецкой области - DeepState

07:10

Найти странные носки за 19 секунд смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:10

Этого от Украины не ожидал никтомнение

04:15

Какой напиток влияет на сон даже хуже, чем кофе: ответ поразит

03:53

Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово "Wi-Fi" - знали единицы

03:19

Нужно найти ракушку на морском дне за 20 секунд: головоломка на внимательность

02:52

Что нужно сделать 13 апреля, чтобы быть всегда здоровым: важные приметы дня

02:00

Украинка сняла яркий клип британской мегазвезде Dua Lipa

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять