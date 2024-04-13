Украина может получить огромный транш помощи, речь о миллиардах - еврокомиссар

Украина может получить один из траншей помощи уже в апреле, а следующий - в мае.

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Украина может получить от ЕС крупный транс финансовой помощи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Украина может получить крупную сумму финансовой помощи от Евросоюза. Уже в апреле ожидается новый транш в размере 1,5 миллиарда евро. Еще один транш анонсирован на май. Об этом сообщает еврокомиссар и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

Стоит отметить, что в марте этого года Украина уже получила первый транш по программе Ukraine Facility. Его размер составил 4,5 миллиарда евро.

"Следующим шагом будет оценка Еврокомиссией "Украинского плана", с целью установления ежеквартальных индикаторов состояния реформ и расходов, с целью открытия возможности для следующих траншей. Мы завершим эту работу очень быстро и предоставим нашу оценку Совету ЕС. Как только такие выводы будут приняты, это откроет для Украины возможность получить 1,9 млрд евро предварительного финансирования, вероятно, в мае", - сказал Домбровскис. видео дня

Военная помощь от США Украине - последние новости

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине может приблизиться к завершению, когда лидер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о военной помощи Киеву на голосование.

Голосование в Палате представителей США возможно состоится не раньше середины апреля, а может быть и позже.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, речь может идти о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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