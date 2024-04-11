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Завершение войны в Украине: Байден сказал, что может приблизить финал

Анна Ярославская
11 апреля 2024, 10:02
Среди большинства демократов и республиканцев есть абсолютная поддержка Украины. Голосование за пакет помощи должно пройти немедленно, заявил президент США.
Байден, Украина
Байден объяснил, что может приблизить окончание войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, УНИАН

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине может приблизиться к завершению, когда лидер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о военной помощи Киеву на голосование. Об этом глава Белого дома скказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

По словам Байдена, среди большинства демократов и республиканцев есть абсолютная поддержка Украины, передает Голос Америки.

"Голосование должно пройти немедленно", – подчеркнул Байден.

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Президент США также поблагодарил Японию за сотрудничество и за постоянную поддержку Украины и решение о выделении на украинские нужды более 12 миллиардов долларов финансовой помощи.

Фумио Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония очень серьезно воспринимает проблему российско-украинской войны.

"Сознаем, что Украина сегодня - это, возможно, Восточная Азия завтра", - сказал он.

Военная помощь от США Украине - последние новости

США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Байден публично оказывал давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они приняли пакет помощи Украине.

Палата представителей Конгресса США, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине в апреле. Документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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