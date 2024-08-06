В ЕС дали "зеленый свет" траншу макрофина на 4,2 млрд евро для Украины

Совет Евросоюза принял решение, позволяющее осуществить первый платеж в размере почти 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility.

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Транш поможет удерживать финансовую стабильность Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr, Estonian Presidency, European Council

6 августа Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в виде грантов и займов в рамках Ukraine Facility на сумму почти 4,2 миллиарда евро.

Как сообщило председательство Венгрии в Совете ЕС в соцсети X, решение удалось принять по письменной процедуре. Оно позволит поддерживать макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления.

В пресс-службе Совета ЕС также прокомментировали это решение. В сообщении говорится, что Украине удалось выполнить необходимые условия и реформы, предусмотренные украинским планом для получения средств.

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В плане предусмотрены намерения по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также проведение реформ для вступления в ЕС в течение следующих лет. Ведомство также подчеркнуло важность скорейшего выделения средств, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию в Украине.

Что такое Совет Европейского Союза? Совет Европейского Союза - третья из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.

Решение Евросоюза по поддержке Украины

Ранее сообщалось, что Европейский Союз передал Украине первый транш в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных активов страны-агрессора России. Эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

Накануне на пленарном заседании Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию по поддержке Украины. В ней также осуждаются несогласованные внешнеполитические действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, ещё в конце июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз официально начал переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдовы.

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