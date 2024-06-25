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Евросоюз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Анна Ярославская
25 июня 2024, 12:00
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Путь впереди будет сложным, но полным возможностей, сказала Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС официально начал переговоры о членстве Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во вторник, 25 июня, Европейский Союз официально начал переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдовы.

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей. Желаем удачного начала переговоров!" – отметила дер Ляйен в соцсети Х.

Фон дер Ляйен добавила, что народы Украины и Молдовы продемонстрировали "непоколебимую преданность" присоединению к Евросоюзу.

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"Обе страны начали масштабные реформы, однако Украину и Молдову до сих пор ждет суровый и требовательный путь", – заявила чиновница.

Урсула фон дер Ляйен пожелала Киеву и Кишиневу удачных переговоров о вступлении.

Смотрите видео - Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС официально начал переговоры о членстве Украины:

Скриншот

Вступление Украины в ЕС

Европейский Союз принял решение о переговорных рамках о вступлении для Украины и Молдовы. Переговоры начнутся 25 июня. Также анонсировано начало проведения межправительственных конференций: в 15:30 – с Украиной, в 18:00 – с Молдовой.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.

Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

Что за организация Евросоюз?

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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