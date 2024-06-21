Вступление Украины в Евросоюз: в ЕС назвали дату старта переговоров

Европейский Союз принял решение о переговорных рамках о вступлении для Украины и Молдовы.
Переговоры начнутся 25 июня, говорится в сообщении Бельгийского председательства в Европейском на странице в соцсети Х.
"Совет ЕС принял общие позиции ЕС, включая переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", - сказано в записи.
Также анонсировано начало проведения межправительственных конференций: в 15:30 – с Украиной, в 18:00 – с Молдовой.
Что за организация Евросоюз?
Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".
Вступление Украины в Евросоюз - последние новости по теме
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.
Как сообщалось ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.
Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.
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