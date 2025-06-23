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Денежная помощь украинцам: кто может получить 4 000 гривен дополнительно

Мария Николишин
23 июня 2025, 08:00
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Средства начнут выплачивать в ближайшее время.
Денежная помощь украинцам: кто может получить 4 000 гривен дополнительно
Денежная помощь украинцам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Одессе украинцы смогут получить денежную помощь
  • Она будет составлять 4 тыс. гривен или 2,5 тыс. гривен
  • Выплаты будут предоставлять чернобыльцам

Украинцам этим летом выплатят одноразовую денежную помощь в размере до 4 тыс. гривен. Выплаты получит часть жителей Одессы. Об этом говорится на официальном сайте города Одесса.

Известно, что финансовую поддержку в размере 4 тыс. гривен предоставят:

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  • участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые отнесены к I и II категориям, с I группой инвалидности;
  • украинцам, которым государство выплачивает пенсию в размере не более 9 тыс. гривен.

Кроме того, что вдовы погибших (умерших) вследствие Чернобыльской катастрофы получат от местных властей по 2,5 тыс. гривен.

Средства гражданам начнут выплачивать в ближайшее время.

Стоит заметить, что выплаты будут предоставлять только тем чернобыльцам, которые зарегистрированы в Одессе и получили статус чернобыльца I или II категории, с I группой инвалидности или вдовы ликвидатора.

Денежная помощь - что известно

Как сообщал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство ежемесячно выделяет по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

В 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Денежные выплаты будут предоставляться до 24 августа 2025 года, а сумма зависит от категории и степени инвалидности.

Кроме того, украинки могут получить солидный грант для развития и масштабирования бизнеса. Размер грантов установлен на уровне - от 50 000 до 150 000 грн.

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