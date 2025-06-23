Денежная помощь украинцам: кто может получить 4 000 гривен дополнительно

Коротко:
- В Одессе украинцы смогут получить денежную помощь
- Она будет составлять 4 тыс. гривен или 2,5 тыс. гривен
- Выплаты будут предоставлять чернобыльцам
Украинцам этим летом выплатят одноразовую денежную помощь в размере до 4 тыс. гривен. Выплаты получит часть жителей Одессы. Об этом говорится на официальном сайте города Одесса.
Известно, что финансовую поддержку в размере 4 тыс. гривен предоставят:
- участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые отнесены к I и II категориям, с I группой инвалидности;
- украинцам, которым государство выплачивает пенсию в размере не более 9 тыс. гривен.
Кроме того, что вдовы погибших (умерших) вследствие Чернобыльской катастрофы получат от местных властей по 2,5 тыс. гривен.
Средства гражданам начнут выплачивать в ближайшее время.
Стоит заметить, что выплаты будут предоставлять только тем чернобыльцам, которые зарегистрированы в Одессе и получили статус чернобыльца I или II категории, с I группой инвалидности или вдовы ликвидатора.
Денежная помощь - что известно
Как сообщал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство ежемесячно выделяет по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.
В 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Денежные выплаты будут предоставляться до 24 августа 2025 года, а сумма зависит от категории и степени инвалидности.
Кроме того, украинки могут получить солидный грант для развития и масштабирования бизнеса. Размер грантов установлен на уровне - от 50 000 до 150 000 грн.
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