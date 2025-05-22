Украинцам не зачислят оплату за газ из-за одной серьезной ошибки: как избежать проблемы

Вы узнаете:
- В каком случае украинцам могут не засчитать оплату за газ
- Как избежать такой ошибки
При оплате услуг за распределение газа очень важно правильно заполнять свои данные, в противном случае оплату могут не засчитать.
О таких особенностях оплаты сообщили в Харьковском городском филиале "Газсети". В публикации, которая была размещена в Facebook, отмечается, что если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не удастся идентифицировали и зачислить на личный счет абонента.
"Как результат, придется обращаться в Центры обслуживания клиентов. И предоставлять подтверждающие документы. ... Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете услуги, и ваш платеж не потеряется", - отмечается в сообщении.
Какие данные нужно заполнить:
- Номер личного счета,
- ФИО плательщика,
- Полный адрес домовладения,
- Оплату услуги по распределению газа.
Цена на газ в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, украинцам назвали тарифы на газ - кто заплатит больше в мае. Месячные рыночные тарифы зависят от колебаний на рынке и отличаются у разных компаний.
Также ранее сообщалось, что в Нафтогазе раскрыли секрет, как платить меньше за потребленный газ. В Украине национальный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг.
Напомним, стало известно, придется ли вытащить круглую сумму из кармана - сколько будет стоить газ в июне. На рынке продолжают работать 9 поставщиков, 5 из которых предлагают как годовые, так и месячные тарифы.
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