Украинцам не зачислят оплату за газ из-за одной серьезной ошибки: как избежать проблемы

Если допустить одну серьезную ошибку, оплата за газ не будет зачислена, и придется обращаться в Центры обслуживания клиентов.

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Украинцам не засчитают оплату за газ из-за одной серьезной ошибки/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В каком случае украинцам могут не засчитать оплату за газ

Как избежать такой ошибки

При оплате услуг за распределение газа очень важно правильно заполнять свои данные, в противном случае оплату могут не засчитать.

О таких особенностях оплаты сообщили в Харьковском городском филиале "Газсети". В публикации, которая была размещена в Facebook, отмечается, что если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не удастся идентифицировали и зачислить на личный счет абонента.

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"Как результат, придется обращаться в Центры обслуживания клиентов. И предоставлять подтверждающие документы. ... Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете услуги, и ваш платеж не потеряется", - отмечается в сообщении.

Какие данные нужно заполнить:

Номер личного счета,

ФИО плательщика,

Полный адрес домовладения,

Оплату услуги по распределению газа.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги/ Инфографика: Главред

Цена на газ в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцам назвали тарифы на газ - кто заплатит больше в мае. Месячные рыночные тарифы зависят от колебаний на рынке и отличаются у разных компаний.

Также ранее сообщалось, что в Нафтогазе раскрыли секрет, как платить меньше за потребленный газ. В Украине национальный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, стало известно, придется ли вытащить круглую сумму из кармана - сколько будет стоить газ в июне. На рынке продолжают работать 9 поставщиков, 5 из которых предлагают как годовые, так и месячные тарифы.

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