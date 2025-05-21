Придется ли вытащить круглую сумму из кармана: сколько будет стоить газ в июне

На рынке продолжают работать 9 поставщиков, 5 из которых предлагают как годовые, так и месячные тарифы.

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Кто и сколько будет платить летом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое о тарифах:

Тарифы на газ для украинских потребителей в июне 2025 года остаются стабильными

Годовые базовые предложения поставщиков газа колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб

Месячные тарифы будут меняться в зависимости от рыночных тенденций

В июне цены на газ для населения в Украине останутся в пределах 7,79-9,99 гривны за кубометр. По данным OBOZ, подавляющее большинство домохозяйств, которые являются клиентами "Нафтогаза", по-прежнему будут платить 7,96 грн/кубометр.

Такие тарифы подтвердили украинские поставщики газа, обнародовав цены на последний месяц весны. Базовые годовые предложения не претерпели изменений, ведь в стране действует мораторий на повышение стоимости ключевых коммунальных услуг.

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Компания "Нафтогаз Украины" продлила тарифный план "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Это означает, что более 12 миллионов бытовых клиентов (более 98% рынка) и в дальнейшем будут платить неизменную цену - 7,96 грн за кубометр.

Другие поставщики газа установили годовые тарифы в диапазоне 7,79-9,99 грн. Кроме того, некоторые из них предлагают и месячные тарифы, которые формируются на основе рыночных цен.

По данным ГазПравды, сейчас на рынке работает девять поставщиков, пятеро из которых имеют как фиксированные, так и переменные тарифы.

В июне цены по месячным планам могут достигать от 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, некоторые украинцы должны доплатить за газ более 400 гривен. Дополнительная оплата будет взиматься с украинцев за работу специалистов.

Кроме этого, часть граждан Украины имеет право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Льгота охватывает все коммунальные услуги, кроме платы за управление многоквартирным домом.

Более того, украинцы могут платить за коммуналку меньше и другим способом. Есть возможность рассчитаться за потребленный природный газ национальным кэшбеком.

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Что такое Нафтогаз Украины? Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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