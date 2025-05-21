Придется ли вытащить круглую сумму из кармана: сколько будет стоить газ в июне

Ключевое о тарифах:
- Тарифы на газ для украинских потребителей в июне 2025 года остаются стабильными
- Годовые базовые предложения поставщиков газа колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб
- Месячные тарифы будут меняться в зависимости от рыночных тенденций
В июне цены на газ для населения в Украине останутся в пределах 7,79-9,99 гривны за кубометр. По данным OBOZ, подавляющее большинство домохозяйств, которые являются клиентами "Нафтогаза", по-прежнему будут платить 7,96 грн/кубометр.
Такие тарифы подтвердили украинские поставщики газа, обнародовав цены на последний месяц весны. Базовые годовые предложения не претерпели изменений, ведь в стране действует мораторий на повышение стоимости ключевых коммунальных услуг.
Компания "Нафтогаз Украины" продлила тарифный план "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Это означает, что более 12 миллионов бытовых клиентов (более 98% рынка) и в дальнейшем будут платить неизменную цену - 7,96 грн за кубометр.
Другие поставщики газа установили годовые тарифы в диапазоне 7,79-9,99 грн. Кроме того, некоторые из них предлагают и месячные тарифы, которые формируются на основе рыночных цен.
По данным ГазПравды, сейчас на рынке работает девять поставщиков, пятеро из которых имеют как фиксированные, так и переменные тарифы.
В июне цены по месячным планам могут достигать от 8,46 до 21,10 грн за кубометр.
Коммунальные услуги в Украине - что известно
Как сообщал Главред, некоторые украинцы должны доплатить за газ более 400 гривен. Дополнительная оплата будет взиматься с украинцев за работу специалистов.
Кроме этого, часть граждан Украины имеет право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Льгота охватывает все коммунальные услуги, кроме платы за управление многоквартирным домом.
Более того, украинцы могут платить за коммуналку меньше и другим способом. Есть возможность рассчитаться за потребленный природный газ национальным кэшбеком.
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Что такое Нафтогаз Украины?
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
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