Некоторые купюры в Украине исчезнут навсегда: стоит ли сейчас срочно их менять

Главная цель изъятия - повышение защиты национальной валюты от подделок и унификация стиля банкнот.

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Кого касается обновление купюр / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что происходит:

НБУ начал постепенное изъятие из обращения старых банкнот гривны

Обновление касается купюр всех номиналов от 1 до 200 гривен

В Украине стартовал поэтапный процесс изъятия из обращения банкнот, которые были напечатаны в период с 2003 по 2007 год. Речь идет о бумажных деньгах номиналом от 1 до 200 гривен. Эти банкноты больше не соответствуют современным требованиям к защите, поэтому Национальный банк постепенно обновляет наличную массу, сообщает деловой портал "Эксперт" со ссылкой на Нацбанк.

Процедура замены будет происходить постепенно - в рамках ежедневных банковских операций.

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Гражданам не нужно срочно обменивать старые купюры или волноваться о сроках: они остаются легальным платежным средством и принимаются к расчету в магазинах и заведениях.

Если у вас дома есть такие старые банкноты - их можно без проблем обменять в любом украинском банке. При этом ограничения во времени отсутствуют.

Этот шаг является частью общей стратегии НБУ, направленной на повышение безопасности национальной валюты. Современные купюры, изготавливаемые с 2014 года, имеют усиленные элементы защиты и единую стилистику. После завершения обновления гривна станет еще более защищенной от подделок.

Что происходит на валютном рынке - детали

Главред писал о том, каким будет курс до 23 мая. В ближайшие дни ожидается заметное изменение курса наличного доллара.

Также сообщалось о том, что гривна "отвоевывает" позиции у доллара. Так, курс гривны укрепился относительно доллара и европейской валюты после снижения в начале рабочей недели.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагал, что с 19 по 25 мая на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Он также объяснил, сколько будет стоить европейская валюта в течение следующей недели.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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