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Что будет с долларом до конца мая: банкир ответил, ждать ли сюрпризов

Марина Фурман
18 мая 2025, 09:49
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В течение следующей недели гривна продолжит терять позиции.
Что будет с долларом до конца мая: банкир ответил, ждать ли сюрпризов
Курс валют с 19 по 25 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара с 19 по 25 мая
  • Сколько будет стоить европейская валюта на следующей недели

С 19 по 25 мая на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Следующая неделя пройдет без особых сюрпризов. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

По его прогнозу, колебания курсов доллара и евро будут происходить в коридорах: 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.

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"Также характерным на следующей неделе станет относительный баланс между спросом и предложением, ведь продолжается сезон налоговых платежей, что снижает активность покупателей", - сказал он.

Ожидается, что курс доллара будет стабильным и почти не будет отличаться, где бы его не покупали - в банках или в обменниках.

"Если говорить о соотношении курса доллара к евро, то, скорее всего, оно останется на прежнем уровне и не превысит 6 гривен", - добавил он.

Он подчеркнул, что на валютном рынке будет царить равновесие между покупателями и продавцами валюты.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины, вероятнее всего, вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии 2025 года, когда темпы инфляции начнут снижаться.

Кроме того, НБУ обновил курс доллара и евро на понедельник, 19 мая. Официальный курс доллара после выходных будет на уровне 41,50 гривен за один доллар, то есть американская валюта подорожает на 3 копейки и гривна ослабит свои позиции.

Между тем кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что в мае гривна может сильно упасть по отношению к доллару и евро.

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Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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