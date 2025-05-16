"Счета заблокированы": пользователям ПриватБанка приходят "письма счастья"

Клиент рассказал, что является клиентом ПриватБанка уже около 15 лет.

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Отзыв ПриватБанк / Коллаж Главред, фото: wikipedia.com

Вы узнаете:

Клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.

На портале Минфин клиент рассказал, что является клиентом ПриватБанка уже около 15 лет, пользовался как счетами физического лица, так и ФЛП и до этого пользовался банковскими услугами без замечаний.

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"Около месяца назад получил письмо от ПриватБанка с просьбой предоставить документы по бизнесу. Все документы были предоставлены, проверены и согласованы банком. После этого мне подтвердили, что все в порядке и можно продолжать работу. Однако сегодня получил сообщение о том, что мои счета заблокированы в одностороннем порядке. Во время визита в отделение банка мне сообщили, что это окончательное решение и никаких объяснений не будет", - поделился клиент.

Он отметил, что на счетах хранилось более 1 миллиона гривен в эквиваленте различных валют (проблем с выводом пока нет). Никаких подозрительных или сомнительных операций он не проводил.

"Причину блокировки мне не сообщили, а сделать какие-то выводы самостоятельно — сложно. Очень разочарован такой политикой банка. Отдельно хочу поблагодарить сотрудника отделения, который был очень внимательным и помог со всеми вопросами — это единственный позитив в этой ситуации", - подытожил клиент банка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

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Напомним, ранее пользователи ПриватБанка жаловались на проблемы с платежами, блокировкой карт и зависанием переводов. Один клиент утверждал, что банк блокирует любые операции, даже оплату по реквизитам, а поддержка не решает проблему. Другой заявил, что терминал принял 12 300 грн, но операцию отменило с ошибкой - средства вернули только через шесть дней.

Также пользователи ПриватБанка сообщают о сбоях в терминалах самообслуживания при обмене валют. По словам одной из клиенток, банкомат выдал ошибку и не зачислил средства, хотя те были внесены.

Как сообщал Главред, украинцам массово поступают мошеннические сообщения о "долге по кредиту" от имени "Ощадбанка", даже тем, кто не является клиентом банка. Злоумышленники используют фейковые чат-боты, чтобы выманить персональные данные. В ЦПД призывают не переходить по ссылкам, не вводить данные и блокировать номера мошенников.

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