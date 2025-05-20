Гривна "отвоевывает" позиции у доллара: сколько будет стоить валюта 21 мая

Курс гривны укрепился относительно доллара и европейской валюты после снижения в начале рабочей недели.

https://glavred.info/economics/grivna-otvoevyvaet-pozicii-u-dollara-skolko-budet-stoit-valyuta-21-maya-10666295.html Ссылка скопирована

Курс валют на 21 мая / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 21 мая

Сколько будет стоить европейская валюта в ближайшее время

Гривна укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро. На 21 мая официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте регулятора НБУ.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Официальный курс евро составит 46,6521 гривны за 1 евро, то есть гривна выросла на 21 копейку.

видео дня

Курс валют на 21 мая / фото: bank.gov.ua

Кроме того, на межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,45-41,50 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Евро - 46 гривен 56 копеек при покупке и 46 гривен 60 копеек при продаже.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины на данный момент поддерживает курс доллара на уровне 41,5 гривен. Девальвация возможна лишь в конце года, поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

Напомним, во вторник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне НБУ установил на уровне 41,58 грн/долл., гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривна также резко ослабила позиции. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 46,86 грн за евро, гривна потеряла 41 копейку.

Недавно директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что с 19 по 25 мая на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. По его прогнозу, колебания курсов доллара и евро будут происходить в коридорах: 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.

Читайте также:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред