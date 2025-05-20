Большинству не по карману: в Украине резко подскочили цены на жилье

Главное:
- Темпы повышения цен на жилье меньше инфляции
- Цены на рынке жилья выросли более чем на 9%
В 2024 году среднестатистическому украинцу и без того было сложно собрать денег для покупки собственного жилья. В этом году дополнительной проблемой стало ощутимое повышение цен на жилье в Украине.
По данным Государственной службы статистики Украины, хотя темпы повышения стоимости жилья меньше инфляции, в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 11,2%.
Если говорить о первичном рынке, то жилье теперь можно приобрести на 14,8% дороже, а на вторичном рынке ситуация несколько лучше - повышение произошло на 9,3%.
Например, однокомнатную квартиру с первичного рынка в этом году украинцы покупают на 14,4% дороже, чем если бы вложились в такую же недвижимость в 2024 году. Такая же ситуация с трехкомнатными квартирами, а вот двухкомнатная обойдется на 15,1% дороже.
На вторичном рынке цены выросли следующим образом:
- однокомнатная квартира - на 9%
- двухкомнатная квартира - на 9,7%
- трехкомнатная квартира - на 9,4%
Цены в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что стоимость овощей и фруктов на украинском рынке менялась разнопланово. На цены повлияли как обычные сезонные факторы, так и изменения спроса.
Ранее сообщалось, что весенние заморозки привели к потере большой части урожая сезонных фруктов, овощей и ягод. Эксперты предупреждали, что это, в свою очередь, повлияет на рост цен на рынках. Однако, реальные цены на ягоды в этом году превысили даже худшие прогнозы.
Накануне стало известно, что за год цены на яйца в Украине существенно выросли. С апреля 2024 года по апрель 2025 года их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.
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Государственная служба статистики Украины
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