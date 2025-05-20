Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Большинству не по карману: в Украине резко подскочили цены на жилье

Анна Косик
20 мая 2025, 15:33
869
Купить собственный дом в Украине в этом году не так просто.
Дома, деньги
Жилье в Украине далеко не всем по карману / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Темпы повышения цен на жилье меньше инфляции
  • Цены на рынке жилья выросли более чем на 9%

В 2024 году среднестатистическому украинцу и без того было сложно собрать денег для покупки собственного жилья. В этом году дополнительной проблемой стало ощутимое повышение цен на жилье в Украине.

По данным Государственной службы статистики Украины, хотя темпы повышения стоимости жилья меньше инфляции, в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 11,2%.

видео дня

Если говорить о первичном рынке, то жилье теперь можно приобрести на 14,8% дороже, а на вторичном рынке ситуация несколько лучше - повышение произошло на 9,3%.

Например, однокомнатную квартиру с первичного рынка в этом году украинцы покупают на 14,4% дороже, чем если бы вложились в такую же недвижимость в 2024 году. Такая же ситуация с трехкомнатными квартирами, а вот двухкомнатная обойдется на 15,1% дороже.

На вторичном рынке цены выросли следующим образом:

  • однокомнатная квартира - на 9%
  • двухкомнатная квартира - на 9,7%
  • трехкомнатная квартира - на 9,4%

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что стоимость овощей и фруктов на украинском рынке менялась разнопланово. На цены повлияли как обычные сезонные факторы, так и изменения спроса.

Ранее сообщалось, что весенние заморозки привели к потере большой части урожая сезонных фруктов, овощей и ягод. Эксперты предупреждали, что это, в свою очередь, повлияет на рост цен на рынках. Однако, реальные цены на ягоды в этом году превысили даже худшие прогнозы.

Накануне стало известно, что за год цены на яйца в Украине существенно выросли. С апреля 2024 года по апрель 2025 года их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.

Другие новости:

Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на жилье новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Лидеры ЕС шокированы: СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным

Лидеры ЕС шокированы: СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным

16:34Война
Бельгия отправит войска в Украину в составе "коалиции решительных", но есть условие

Бельгия отправит войска в Украину в составе "коалиции решительных", но есть условие

15:27Война
Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев: кому обещают за это $1000

Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев: кому обещают за это $1000

15:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

Последние новости

16:44

Гривна "отвоевывает" позиции у доллара: сколько будет стоить валюта 21 мая

16:34

Лидеры ЕС шокированы: СМИ выяснили, что сказал Трамп после разговора с Путиным

16:33

Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

16:12

Выбрасывать не стоит: что можно сделать из старых консервных банокВидео

15:55

Одно действие перед стиркой - и затхлый запах от полотенец исчезнет: что стоит добавить

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
15:33

Большинству не по карману: в Украине резко подскочили цены на жилье

15:28

Загадка для украинцев: что на самом деле означает слово "суббота"Видео

15:27

Бельгия отправит войска в Украину в составе "коалиции решительных", но есть условие

15:01

Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев: кому обещают за это $1000

Реклама
14:59

Серьезный удар по РФ: ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота и не только

14:37

Счета за топливо уменьшатся: как правильно пользоваться кондиционером в авто

14:26

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

14:11

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

13:53

Видели все, знают единицы: что за странные круглые наросты вырастают на деревьяхВидео

13:44

Некоторые украинцы должны доплатить за газ более 400 гривен: в чем причина

13:27

Прощание с Максимом Нелипой: почему не будет его семьи

12:58

"Стыдно стало за вас": Влад Яма попал в громкий скандал и разозлил поклонников

12:52

"Не пропустите": украинцам назвали дату идеальной погоды

12:48

Гривна остается крепкой: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

12:35

Победа для Путина: Трамп бросил Украину - Financial Times

Реклама
11:56

"Статус-кво не изменился": в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина

11:49

"Свобода к лицу": бывшая жена Комарова покинула Украину и назвала причину

11:32

Украинских водителей предупредили о наложении штрафов: кого будут наказывать

11:16

21 мая нельзя ссориться и ругаться: какой праздник и день ангела

11:14

"Дьявол кроется в деталях": у Путина оценили сроки заключения мира с Украиной

11:02

1450 гривен за килограмм: украинцы хватаются за головы от цен на ягоды

10:45

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

10:24

Чтобы не потерять деньги: эксперты ответили, в какой валюте хранить сбережения

10:22

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

10:10

Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

09:55

Многие украинцы получат льготы на оплату ЖКУ этим летом - детали

09:29

4 знака зодиака, которые к концу мая достигнут ошеломительного успеха

09:29

Гороскоп на завтра 21 мая: Девам - приятные новости, Водолеям - деньги

09:27

В соцсетях появились фейковые аккаунты топ-персон Украины – ЦПД

09:25

Не знают даже местные - почему Донбасс раньше был "десятой провинцией Бельгии"Видео

09:16

Взорвалась прямо на сцене: участница Евровидения 2025 попала в опасность

09:12

Трамп сказал, что пока не будет вводить новые санкции против РФ и назвал причину

08:33

Надежды на санкции США против РФ стали более призрачными - The Times

08:32

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

"Лидеры ошеломлены": в FT узнали о реакции ЕС на детали разговора Трампа с Путиным

Реклама
08:10

Ракетная неудача РФ: деградация или саботаж?мнение

08:02

Группа Ziferblat вернулась в Украину - как встречали на вокзале

07:24

Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

06:43

"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

06:10

Авиация против Shahed-136: почему не рассматривался вариант с AMX?мнение

05:41

Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

05:00

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

04:35

Почему нельзя говорить "давайте підемо": как правильно употреблять это выражениеВидео

03:30

Волосы встают дыбом: разоблачен шокирующий эксперимент ученых СССР с шимпанзеВидео

02:13

Сколько должен стоить киловатт: Попенко сказал, убыточны ли тарифы на самом деле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять