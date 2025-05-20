Большинству не по карману: в Украине резко подскочили цены на жилье

Купить собственный дом в Украине в этом году не так просто.

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Жилье в Украине далеко не всем по карману / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Темпы повышения цен на жилье меньше инфляции

Цены на рынке жилья выросли более чем на 9%

В 2024 году среднестатистическому украинцу и без того было сложно собрать денег для покупки собственного жилья. В этом году дополнительной проблемой стало ощутимое повышение цен на жилье в Украине.

По данным Государственной службы статистики Украины, хотя темпы повышения стоимости жилья меньше инфляции, в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 11,2%.

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Если говорить о первичном рынке, то жилье теперь можно приобрести на 14,8% дороже, а на вторичном рынке ситуация несколько лучше - повышение произошло на 9,3%.

Например, однокомнатную квартиру с первичного рынка в этом году украинцы покупают на 14,4% дороже, чем если бы вложились в такую же недвижимость в 2024 году. Такая же ситуация с трехкомнатными квартирами, а вот двухкомнатная обойдется на 15,1% дороже.

На вторичном рынке цены выросли следующим образом:

однокомнатная квартира - на 9%

двухкомнатная квартира - на 9,7%

трехкомнатная квартира - на 9,4%

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что стоимость овощей и фруктов на украинском рынке менялась разнопланово. На цены повлияли как обычные сезонные факторы, так и изменения спроса.

Ранее сообщалось, что весенние заморозки привели к потере большой части урожая сезонных фруктов, овощей и ягод. Эксперты предупреждали, что это, в свою очередь, повлияет на рост цен на рынках. Однако, реальные цены на ягоды в этом году превысили даже худшие прогнозы.

Накануне стало известно, что за год цены на яйца в Украине существенно выросли. С апреля 2024 года по апрель 2025 года их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.

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