Существенно вырастет: в Минэкономики дали прогноз курса доллара на 3 года

Стало известно, каким будет курс доллара в ближайшие три года согласно прогнозу Министерства экономики Украины.

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В Минэкономики дали прогноз курса доллара на 3 года/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Минэкономики спрогнозировали, каким будет курс доллара в ближайшие три года

Соответствующий прогноз есть в бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая сейчас готовится

Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. В проекте документа, в частности, содержится макропрогноз от середины апреля.

Первый заместитель главы парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Министерства экономики, который был подготовлен в апреле 2025 года. В частности, в документе указано, каким может быть курс доллара в ближайшие три года - до 2028 года.

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Согласно данным Железняка, в проекте по состоянию на данный момент содержатся следующие прогнозируемые показатели курса доллара на ближайшие годы.

Средний курс гривны к доллару США:

в 2025 году - 43,3 грн

в 2026 году - 44,7 грн

в 2027 году - 45,2 грн

2028 года - 45,6 грн

Курс гривны на конец года:

2025 года - 43,7 грн

2026 года - 44,8 грн

2027 года - 45,3 грн

2028 года - 45,8 грн

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно утвердить бюджетную декларацию на 2026-2028 годы не позднее 1 июня. Железняк отметил, что к тому времени еще что-то может измениться, но он убежден, что существенные изменения маловероятны.

Как менялся курс доллара в Украине/ Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, доллар внезапно ушел в пике, евро взлетел - какой новый курс валют. Доллар падает второй день подряд, свидетельствуют данные НБУ.

Также ранее сообщалось, что гривна остается крепкой - стало известно, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. Ситуация с курсом доллара в Украине будет оставаться достаточно стабильной, но есть нюанс.

Напомним, стало известно, ждать ли сюрпризов от доллара и евро - чего ожидать от рынка на этой неделе. НБУ пытается поддерживать стабильность гривны и избегать резких колебаний.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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