Существенно вырастет: в Минэкономики дали прогноз курса доллара на 3 года

Кратко:
- В Минэкономики спрогнозировали, каким будет курс доллара в ближайшие три года
- Соответствующий прогноз есть в бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая сейчас готовится
Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. В проекте документа, в частности, содержится макропрогноз от середины апреля.
Первый заместитель главы парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Министерства экономики, который был подготовлен в апреле 2025 года. В частности, в документе указано, каким может быть курс доллара в ближайшие три года - до 2028 года.
Согласно данным Железняка, в проекте по состоянию на данный момент содержатся следующие прогнозируемые показатели курса доллара на ближайшие годы.
Средний курс гривны к доллару США:
- в 2025 году - 43,3 грн
- в 2026 году - 44,7 грн
- в 2027 году - 45,2 грн
- 2028 года - 45,6 грн
Курс гривны на конец года:
- 2025 года - 43,7 грн
- 2026 года - 44,8 грн
- 2027 года - 45,3 грн
- 2028 года - 45,8 грн
Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно утвердить бюджетную декларацию на 2026-2028 годы не позднее 1 июня. Железняк отметил, что к тому времени еще что-то может измениться, но он убежден, что существенные изменения маловероятны.
Курс доллара в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, доллар внезапно ушел в пике, евро взлетел - какой новый курс валют. Доллар падает второй день подряд, свидетельствуют данные НБУ.
Также ранее сообщалось, что гривна остается крепкой - стало известно, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. Ситуация с курсом доллара в Украине будет оставаться достаточно стабильной, но есть нюанс.
Напомним, стало известно, ждать ли сюрпризов от доллара и евро - чего ожидать от рынка на этой неделе. НБУ пытается поддерживать стабильность гривны и избегать резких колебаний.
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Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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