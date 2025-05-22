В Украине станет легче получить субсидию: кого это касается

Для ряда категорий семей расширят условия для получения субсидий - таким образом станет больше оснований, при которых можно ее получить.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-stanet-legche-poluchit-subsidiyu-kogo-eto-kasaetsya-10666760.html Ссылка скопирована

В Украине станет легче получить субсидию/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине улучшат условия для получения субсидий

Нововведение будет касаться ряда категорий семей

Министерство социальной политики Украины предлагает улучшить условия получения жилищных субсидий ряду категорий семей.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, который размещен для обсуждения на сайте ФПУ.

видео дня

Согласно предложению Минсоцполитики, расширить условия для получения субсидий могут, в частности, детским домам семейного типа; приемным семьям, в которых на воспитании находится хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки.

Также условия получения субсидий могут улучшиться для многодетных семей (где есть трое или более детей), в которых на момент обращения хотя бы один ребенок находится под опекой или попечительством.

Предлагается, что для этих семей основаниями для предоставления субсидий также будут следующие:

покупка земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств и т.д;

наличие жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительской опеки;

наличие у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.

В проекте документа предлагается следующее: если в семье есть просроченная более трех месяцев задолженность по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, то ее могут пересмотреть и установить на уровне одной минимальной заработной платы по состоянию на начало года.

"Государственная поддержка в виде жилищных субсидий помогает избежать финансовой перегрузки и сосредоточиться на уходе за детьми. Также улучшенные условия субсидирования создают положительный пример для других семей, которые рассматривают возможность создания детского дома семейного типа или взять ребенка в приемную семью, под опеку или попечительство и способствуют популяризации этих моделей воспитания", - отмечается в документе.

Кому назначается жилищная субсидия/ Инфографика: Главред

Субсидии в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцы могут получить скидку в 75% на коммуналку - как легко оформить. На фоне роста цен и нестабильной экономической ситуации, тема скидок на оплату коммунальных услуг не теряет своей актуальности.

Также ранее сообщалось, что многие украинцы получат льготы на оплату ЖКУ этим летом. Льготы некоторые категории граждан получат автоматически.

Напомним, украинцам дали объяснение, почему в мае 2025 насчитали меньший размер субсидии. Граждан призывают обновлять свои данные, которые могут влиять на назначение помощи.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред