Доллар внезапно ушел в пике, евро взлетел: новый курс валют

Доллар падает второй день подряд, свидетельствуют данные НБУ.

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Доллар дешевеет второй день подряд / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 22 мая

Какой курс евро установил НБУ

Что происходит на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на четверг, 22 мая. Американская валюта продолжает дешеветь как на межбанке, так и на наличном рынке. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 мая установлен на уровне 41,43 грн/доллар. Это на 0,0491 грн ниже, чем в предыдущий день.

видео дня

В то же время официальный курс евро вырос до 46,91 грн/евро. Таким образом, гривня обесценилась на 26 копеек.

На межбанковском рынке курс доллара также просел на 5 копеек. Американская валюта торгуется в пределах 41,41-41,45 грн/доллар (купля-продажа).

На наличном рынке ситуация аналогичная: курс доллара упал на 5 копеек и составляет 41,65 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый эксперт Алексей Козырев прогнозирует, что до конца недели курс наличного доллара будет колебаться в пределах 41,05-41,9 грн, в обменниках - 41,2-41,85 грн. Причины - активные налоговые расчеты, выходной в США 26 мая, дефицит финансирования бюджета и санкции против России.

Национальный банк Украины пока удерживает курс доллара на уровне около 41,5 гривны. По оценкам инвесткомпании ICU, существенной девальвации не ожидается по крайней мере до конца года.

Кроме этого, эксперт Олег Пендзин советует инвестировать в гривневые ОВГЗ и краткосрочные депозиты, ведь их доходность может превысить выгоду от роста курса доллара до 43-45 гривен. Зато аналитик Андрей Шевчишин рекомендует держать свободные средства в долларах из-за выгодного курса, а евро покупать только для расчетов, поскольку его цена может еще снизиться.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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