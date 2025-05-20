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Многие украинцы получат льготы на оплату ЖКУ этим летом - детали

Анна Косик
20 мая 2025, 09:55
249
Льготы некоторые категории граждан получат автоматически.
Деньги, коммуналка
Некоторые украинцы смогу платить за коммунальные услуги значительно меньше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Украине по-новому предоставляют льготы на оплату ЖКУ
  • Для получения субсидии не придется обращаться в ПФУ

В Украине ввели новый порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 1 мая право на льготу определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Винницкой области. Отмечается, что согласно новым правилам, теперь будет учитываться среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев, если доход в расчете на одного человека не превышает 4240 гривен (величина налоговой социальной льготы в 2025 году).

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"Вместе с тем, за отдельными категориями сохраняется право на использование льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, независимо от дохода. В частности, это: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, пострадавшие участники Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

С мая льготы с учетом доходов могут получить:

  • реабилитированные лица, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий или пенсионерами;
  • пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;
  • жены (мужья) умерших граждан, если та (тот) не женились во второй раз, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях;
  • уволенные с военной службы, которые стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы, а также семьи погибших или пропавших без вести военных;
  • родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;
  • бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей, гетто, а также их дети, родившиеся в местах принудительного содержания;
  • депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

"Отметим, что право на льготу определяется автоматически, без дополнительного личного обращения в Пенсионный фонд", - добавили в ведомстве.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Льготы для украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что новый проект закона о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предусматривает лишение льгот украинцев в случае задолженности.

Накануне стало известно, что эксперименты, касающиеся упрощения процедуры подачи заявлений на получение субсидий и льгот для оплаты коммунальных услуг, выявили ряд недостатков. В частности были выявлены трудности в коммуникации с поставщиками коммунальных услуг и ОСМД. В связи с этим правительство предлагает вернуться к более детализированным формам обращений.

Ранее в Кабинете министров приняли проект закона об обязательной уплате гражданами Украины, которые относятся к льготным категориям, жилищно-коммунальных услуг.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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