Правительство предлагает новые обязательства для льготников по оплате коммуналки

Кабинет министров Украины уже одобрил проект соответствующего закона.

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Условия предоставления льгот будут определяться по-другому / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Чиновники предлагают внести изменения в законы, предусматривающие предоставление льгот

Платежи за коммунальные услуги для льготников будут обязательны

В Кабинете министров приняли проект закона об обязательной уплате гражданами Украины, которые относятся к льготным категориям, жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его информации, чиновники предлагают внести изменения в законы, которые предусматривают предоставление украинцам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Речь идет о том, чтобы определить, что "льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг".

Таким образом, условия предоставления льгот в случае неуплаты за коммунальные услуги средствами льгот будут определяться в порядке, который установит Кабинет министров Украины.

Жилищно-коммунальные услуги в Украине

Напомним, Главред писал, что по словам народного депутата Сергея Нагорняка, пока что нет предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Власти расширили категории граждан, которые могут получить электричество по льготному тарифу.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщил, что построение энергоблоков на украинских атомных станциях не требует повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщали, что информация, которая появилась в СМИ о возможном повышении тарифа на электроэнергию до 6,68 грн/кВт-ч является неправдивой.

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Кто такой Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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