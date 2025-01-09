Планируют ли повышать тариф на свет для украинцев: ответ Минэнерго

Сегодня нет ни одного решения или проекта о пересмотре тарифов.

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Тариф на свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Сообщение о повышении тарифов на электроэнергию - дезинформация

Вопрос изменения тарифов не рассматривается

В СМИ появилась информация о возможном повышении тарифа на электроэнергию до 6,68 грн/кВт-ч, но пока цена остается 4,32 грн/кВт-ч, а для двухзонных счетчиков в ночное время - 2,16 грн/кВт-ч. Любые сообщения об изменении тарифов являются дезинформацией. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Там отметили, что на днях в украинском информационном пространстве начала активно распространяться новость о якобы резком повышении тарифов на электроэнергию для населения.

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В ведомстве подчеркнули, что на сегодня нет ни одного решения или даже проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

"Распространение ложных заявлений по тарифам - это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении Министерства.

В то же время, в Минэнерго отметили, что вопрос изменения тарифов вообще не рассматривается.

Тарифы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что пока нет предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Власти расширили категории граждан, которые могут получить электричество по льготному тарифу.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев.

Кроме того, в Украине один из тарифов на электроэнергию подорожал. В частности, дороже придется платить только коммерческим потребителям, это не коснется тарифов для домашних хозяйств.

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Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

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