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Бизнесу взвинтили цену за транспортировку газа: изменится ли тариф для населения

Юлия Закрепа
30 декабря 2024, 20:01обновлено 30 декабря, 21:16
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Повышение тарифа на транспортировку газа повлияет на его цену как товар.
Бизнесу взвинтили цену за транспортировку газа: изменится ли тариф для населения
Как повлияет повышение тарифов на транспортировку газа / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Гончара:

  • В условиях военного положения тарифы на доставку газа зафиксированы
  • Что произойдет после прекращения газового транзита

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар сообщил, что решение о подорожании транспортировки газа касается системы магистральных газопроводов высокого давления.

"Рядовой потребитель Украины напрямую не имеет дел с оператором газотранспортной системы. То, с чем имеют дело рядовые потребители, - это облгазы, которые выполняют роль "таксистов", доставляя нам газ от компании-поставщика. Принятое решение касается именно системы газопроводов высокого давления. Для бытовых потребителей это будет касаться их договоров с облэнерго, то есть с региональными дистрибьюторскими компаниями, которые доставляют газ уже непосредственно в помещение", - пояснил он в эфире "Еспресо".

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В условиях военного положения тарифы на доставку газа зафиксированы. В будущем они, возможно, изменятся, но это другая методология подсчета затрат. Поэтому не следует проводить прямопропорциональную зависимость между решением комиссии поднять тариф на транспортировку газа системой магистральных газопроводов и автоматическим повышением цены на газ для потребителя. Этого не будет, говорит Гончар.

"После прекращения газового транзита в трубах будет газ внутренней добычи. Когда-то мы импортировали большое количество газа, но теперь система газопроводов высокого давления, которыми пользуется Укргаздобыча, будет заполнена только газом внутренней добычи. Повышение тарифа на транспортировку газа повлияет на его цену как товар. Ограничительные меры по повышению цены понятны в условиях внешней агрессии против Украины, но продолжаться это долго не может. Если не повышать цену, это негативно повлияет на отрасль, которая питает нашу энергетику. Пересмотр цены на газ необходим. Но решение НКРКУ и поставки газа потребителям и его транспортировка - это разные вопросы", - резюмировал эксперт.

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в правительстве сделали заявление о повышении тарифов на свет, газ и тепло в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров сообщил о программе "Зимняя поддержка", которая включает стабильные тарифы, а также еще семь дополнительных инициатив.

Стало известно, что крупнейший оператор фиксированной связи повышает тарифы. Оператор связи Украины "Укртелеком" повысит тарифы на услуги. С 1 января 2025 года вырастет стоимость фиксированной телефонной связи и проводного радио. Украинцам придется платить 189 грн в месяц вместо 145 грн.

В Украине вырос один из тарифов на электроэнергию. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего.

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