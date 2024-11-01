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Чтоб будет с тарифами на коммуналку в 2025 году: эксперт сделал прогноз

Андрей Ганчук
1 ноября 2024, 15:34
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Меморандум Украины и МВФ предусматривает возможность повышения тарифов и в условиях военного положения, считает Олег Попенко.
Тарифы, батарея
В следующем году украинцев ожидает повышение тарифов на ЖКХ-услуги - эксперт / Коллаж Главред, фото УНИАН

Ключевые тезисы эксперта:

  • В 2025 году тарифы в Украине вырастут
  • Меморандум с МВФ допускает рост тарифов
  • Коммунальщики будут погашать долги перед Нафтогазом

Украинцев в следующем году ожидает повышение тарифов.

Согласно меморандуму с МВФ, тарифы могут вырасти и в условиях военного положения. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

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"МВФ настаивал на том, что тарифы в Украине должны быть повышены после завершения войны в течение первого полугодия, но это должно было произойти в 2024-м году. В последнем меморандуме вообще прописано, что тарифы могут повысить даже во время военного положения. Поэтому я вижу в этом прямую связь, и это напрямую будет влиять на то, что нас ожидают повышения тарифов в 2025 году", - рассказал он Главреду.

Также Олег Попенко подчеркнул, что деньги, которые коммунальные предприятия получат от повышения тарифов, будут направлены на погашение долгов теплокоммунэнерго перед Нафтогазом.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Украину ждет повышение тарифов – что об этом известно:

Как сообщал ранее Главред, украинцев может ждать повышение тарифов на коммунальные услуги по причине обязательств страны перед Международным валютным фондом.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов", - указано в документе.

В 2025 году ожидается повышение тарифов на газ, тепло, горячую воду, распределение газа и электроэнергию для населения, говорил Олег Попенко.

Он объяснил, что Меморандум МВФ фиксирует не обязательства, а возможность повысить тарифы.

Решение о повышении тарифов могут отложить, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко. Политический шаг способен перенести такое решение на более длительный срок.

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