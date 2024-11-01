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"Тарифы умножат на два": как изменятся услуги ЖКХ для украинцев в 2025 году

Анастасия Заремба
1 ноября 2024, 10:00
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И власти, и эксперты допускают, что уже в 2025 году стоимость услуг ЖКХ может существенно вырасти.
Тарифы, повышение тарифов
В 2025 году тарифы на ЖКХ в Украине могут вырасти вдвое / Коллаж Главред

С началом отопительного сезона в Украине начали активно обсуждать тему повышения тарифов на коммунальные услуги. Несмотря на то, что сейчас действует мораторий на пересмотр некоторых тарифов, и власти, и эксперты допускают, что уже в 2025 году стоимость услуг ЖКХ может существенно возрасти. Главред опросил экспертов относительно того, чего ждать украинцам.

МВФ не обязывает, но и не запрещает

Стоит заметить, что о возможном повышении тарифов в 2025 году косвенно начали говорить еще несколько месяцев назад. Так, еще в августе Нацбанк предполагал постепенное повышение из-за сложного состояния в энергетике и государственном бюджете в течение следующих лет.

"Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое, согласно предположениям, начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025-2026 годах", - отмечалось в инфляционном отчете регулятора.

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Напомним, что закон №2479-IX, которым регулируются отношения на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, был подписан президентом Зеленским еще 18 августа 2022 года. Согласно документу, в Украине на период действия военного положения и шести месяцев после его окончания будет действовать мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей.

Впрочем, мораторий не распространяется на электроэнергию и холодную воду. Поэтому в мае этого года правительство повысило тариф на электрическую энергию для населения с 1 июня на 60%, с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч. Тогда же министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что предыдущий уровень тарифов, особенно учитывая уничтожение энергосистемы из-за обстрелов врага, не покрывает даже себестоимости производства, поэтому это "сложный, но необходимый шаг".

В то же время, как отметили в Министерстве финансов, украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривает возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, который нанесла РФ энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины.

МВФ, Украина
Украинские власти в письме к МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов / Офис президента

"Меморандум, который был обнародован после утверждения программы, от 24 марта 2023 года, а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора. Все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, как мероприятие, направленное на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом, такая мера возможна только при условии выделения достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", - отметили в ведомстве.

И добавили, что меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные меры, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны.

В то же время, судя по письму о намерениях к руководству МВФ, украинская власть допускает постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны.

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны)", - говорится в документе.

Тарифы умножат на два?

По мнению председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, тарифы на коммунальные услуги могут быть повышены.

"МВФ настаивал на том, что тарифы в Украине должны после завершения войны в течение первого полугодия, но это должно было произойти в 2024-м году. В последнем меморандуме вообще прописано, что тарифы могут повысить даже во время военного положения. Поэтому я вижу в этом прямую связь, и это напрямую будет влиять на то, что нас ожидают повышения тарифов в 2025 году", - считает Попенко.

Кто такой Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

И добавляет, что одновременно повышением тарифов не решается вопрос зарплат, текущих или капитальных ремонтов, потому что коммунальные предприятия будут вынуждены направить средства, которые бы получили от повышения тарифов, на погашение задолженностей теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом", которые в этом году составляют 100 миллиардов гривен.

В то же время, как отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, вопрос повышения тарифов фактически рассматривается с 2021 года - в частности, еще тогда были планы по поэтапному повышению тарифов на электроэнергию, которые пришлось отложить из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Изначально НКРЭКУ рассматривалось поэтапное повышение минимум до 4 гривен за киловатт. То повышение, которое произошло весной, больше прогнозируемого, на что, наверное, также были причины. По планам повышения тарифа для населения, которые обсуждались на 2025-2026 год, рассматривался коридор в 5 гривен", - объясняет Корольчук.

И добавляет, что даже текущий тариф в 4,32 гривны является завышенным, поскольку население получает электроэнергию за счет в основном атомной генерации - АЭС и ГЭС, где нет такой себестоимости производства. Поэтому в случае повышения тарифа до 5 гривен возможна сегментация - то есть те, кто будут потреблять большие объемы электроэнергии, могут платить за нее дороже.

Кто такой Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Что же касается тарифов на тепло и воду, то эксперт напоминает, что в 2023 году НКРЭКУ уже пыталось принять решение о повышении тарифов на водоснабжение без согласования с Кабмином, однако тогда это решение отменили. Теперь, учитывая то, что в украинском бюджете есть дыра, тарифы все-таки могут расти уже в следующем году.

"По теплу есть разные цифры - в некоторых областях текущий тариф достигает 3-4 тысячи гривен за гигакалорию, но в среднем составляет около 2 тысяч гривен. В этом случае, если повышение произойдет, то оно будет сразу большим. Не думаю, что это произойдет до конца этого отопительного сезона (хотя я допускаю небольшую вероятность), то весной - ближе к лету, повышение может быть в два раза, чтобы покрыть все затраты. Ведь за последние два года существенно выросли цены на материалы, зарплаты, топливо. Аналогично и с водой - если сейчас тариф на холодную воду остается в коридоре 30-80 гривен, то в случае повышения его тоже можно уверенно умножать на два", - считает Корольчук.

И добавляет, что без повышения тарифов нужно будет привлекать или международную помощь, или государственное субсидирование, на которое сначала тоже нужно будет найти средства.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика Главред

Так же повышение тарифа, по мнению экспертов, может касаться и газа. В частности, глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов еще в августе говорил, что рыночная цена газа составляет около 15 грн за кубометр, но из-за действия моратория компания обеспечит стоимость газа в размере 7,96 грн на зиму.

"Все государственные сервисы стоят денег. Их оплачивает государственный бюджет, то есть мы с вами. Эта разница в тарифах уменьшает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире", - заявлял Чернышов в интервью украинским медиа.

По словам Юрия Корольчука, по крайней мере до конца отопительного сезона повышение тарифа на газ - не более, чем планы.

"Я склоняюсь к тому, что в случае повышения мы все-таки увидим, что тариф будет двигаться в сторону 9-10 тысяч гривен за 1000 кубометров", - добавил эксперт.

Эксперты также предполагают, что вместе с повышениями тарифов вполне возможен и рост стоимости распределения газа, что напрямую будет влиять на стоимость услуг теплокоммунэнерго, а затем - и непосредственно на тарифы.

Политическое решение могут отложить?

Специалисты, опрошенные Главредом, отмечают, что повышение тарифов способно увеличить и задолженность населения по оплате коммунальных услуг. Однако, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, тарифы в Украине - это не только экономическая категория, поэтому решение могут отложить на более длительный срок.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

"Тарифы в Украине, в отличие от других стран - это не только экономическая категория, но и политическая. То есть у нас очень часто бывает так, что нужно менять тарифы, но они не меняются из-за политических обстоятельств. Поэтому нужно менять не только тарифы, но и подходы к тарифообразованию. Нужно, чтобы все расходы покрывались, а сегодня этого нет. Особенно это касается предприятий теплокоммунэнерго, предприятий энергетической генерации", - отметил Омельченко.

Кстати, на проблему решили обратить внимание и в Верховной Раде - в частности, накануне в парламенте создали парламентскую ВСК по вопросам расследования ситуации с формированием цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги.

Кто такой Алексей Кучеренко

Алексей Кучеренко - украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина - Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

"Ситуация выглядит аномальной. Цены и тарифы только увеличиваются, одновременно увеличиваются совокупные долги всех субъектов рынка. Руководители энергомонополий уже вслух требуют "рыночных цен", но подавляющее большинство населения оплатить их не сможет... Основная цель ВСК - заставить правительство, чиновников соответствующих структур и национальный регулятор к тому, чтобы в стране наконец появилась объективная и прозрачная тарифная политика и главное разобраться - что такое реальные экономически обоснованные расходы на каждую услугу, какова ее реальная стоимость?!", - написал нардеп, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

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