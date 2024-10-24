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Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт

Даяна Швец
24 октября 2024, 16:12
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Меморандум между Украиной и МВФ содержит требование по их пересмотру
Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт
Тарифы в 2025 году в Украине вырастут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Правительство Украины берет на себя обязательства перед международными партнерами повысить тарифы, учитывая новые методы расчета и социальные факторы, учитывая ситуацию полномасштабного конфликта. Многих украинцев волнует возможный рост тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. В СМИ неоднократно звучали прогнозы, что это повышение может быть необходимым из-за меморандума с МВФ.

Своим мнением поделился эксперт Олег Попенко в комментарии изданию "24 Канал".

Рост тарифов на коммунальные услуги в 2025 году действительно ожидается, поскольку меморандум между Украиной и МВФ содержит требование по их пересмотру.

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Правительство обязуется провести корректировку тарифов с учетом новых расчетов и социальных условий, принимая во внимание военные реалии.

"Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения. В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ - нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Впрочем, такой шаг может быть возможным, если программа субсидий будет должным образом профинансирована", - сказал Попенко.

Что такое МВФ?

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Этот шаг призван решить проблемы энергетического сектора, возникшие из-за войны, но его реализация возможна только при наличии достаточных ресурсов для поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Повышение цен в Украине - что известно

Ранее сообщалось, что украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Оно рассматривается в рамках меморандума с МВФ.

Как известно, в Украине стремительно взлетела стоимость стратегического овоща. Она выросла почти втрое по сравнению с прошлогодними показателями.

Другие популярные овощи также "взлетят" в стоимости уже в ноябре. Экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин отметил, что повлияет на рост цен в следующем месяце увеличение инфляции.

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