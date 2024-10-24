Путин потирает руки: эксперт прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город

Оккупанты из РФ могут поставить себе цель возобновить наступательные действия на Запорожском направлении. Однако, пока о подготовке так называемого ударного кулака для масштабного наступления на Запорожье речь не идет.
Деталями поделился представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.
"Враг маневрирует на этом театре военных действий. Но больше всего боевых столкновений происходит на административной границе Донецкой и Запорожской областей. Это так называемый Времовский плацдарм", - рассказал он.
Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
Как объясняет Братчук, пока нет такой интенсивности действий оккупантов, как раньше, в районе Роботино Запорожской области.
"Что касается формирования ударных кулаков, то они формируются больше в сознании россиян с помощью информационных вбросов, в частности через определенные российские медиа, которые раскручивают и нагнетают эту ситуацию", - подчеркнул военный.
В то же время ВСУ "держат руку на пульсе" и наблюдают за ситуацией на Запорожском направлении и готовы отражать вражеские штурмы.
"Мы понимаем, что прощупывание украинской обороны на этом направлении, конечно, есть и, возможно, и дальше будет. Но пока о широкомасштабном наступлении речь не идет", - заявил Сергей Братчук.
Ситуация на фронте - что известно
Как отметили аналитики американского Института изучения войны, ВСУ продвинулись к главному украинскому плацдарму. В то же время штурмовые группы врага атакуют украинские позиции в Донецкой и Луганской областях.
В свою очередь Путин отдал оккупантам приказ дойти до важной точки. Как пояснил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олесь Маляревич, враги подтягивают резервы и проводят штурмы круглосуточно на Купянском направлении.
Кроме этого, полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине. Воины ликвидировали бойцов 155 бригады морской пехоты РФ, которые участвовали в показательных казнях военных Сил обороны Украины.
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