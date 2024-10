ВСУ продвинулись к главному украинскому плацдарму, а враг давит на востоке - ISW

О чем сообщили аналитики ISW:

ВСУ и армия страны-агрессора России продолжают осуществлять свои операции как и на украинском фронте, так и в рамках Курской операции на территории РФ. Успехи обеих сторон проанализировали аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их данным, украинские военные и вражеские силы недавно продвинулись на Курщине в районе главного украинского плацдарма. В частности, согласно геолокационным кадрам от 22 октября, ВСУ прошли на юго-восток от Коренево до южного Зеленого Пути.

В то же время кадры от 22 и 23 октября подтверждают отражение Ольговки, что к востоку от Коренево, и восстановление позиций на юго-восток от Плехово, что к юго-востоку от Суджи.

Враг не прекращает давить на ВСУ и на территории Украины. Так на Купянском направлении аналитики ISW с помощью геолокационных кадров обнаружили, что оккупанты продвинулись вдоль трассы Н-26 на запад от Кисловки.

В районе Часового Яра, по данным пресс-секретаря Луганской группировки войск ВСУ майора Бобовниковой, некоторые штурмовые группы время от времени пересекают канал Северский Донец - Донбасс, но прорвать украинскую оборону к западу от него не могут.

Еще один "горячий участок" фронта - район Угледара. Геолокационные кадры от 23 октября свидетельствуют о продвижении вражеских сил в полях к юго-востоку от Богоявленки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.