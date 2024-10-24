ВСУ продвинулись к главному украинскому плацдарму, а враг давит на востоке - ISW

Штурмовые группы врага атакуют украинские позиции в Донецкой и Луганской областях.

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Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с Курщины / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

О чем сообщили аналитики ISW:

В Курской области зафиксировано продвижение как и ВСУ, так и оккупационных войск.

Враг давит по всей линии украинского фронта, в частности под Купянском, Часовым Яром и Угледаром.

ВСУ и армия страны-агрессора России продолжают осуществлять свои операции как и на украинском фронте, так и в рамках Курской операции на территории РФ. Успехи обеих сторон проанализировали аналитики американского Института изучения войны(ISW).

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По их данным, украинские военные и вражеские силы недавно продвинулись на Курщине в районе главного украинского плацдарма. В частности, согласно геолокационным кадрам от 22 октября, ВСУ прошли на юго-восток от Коренево до южного Зеленого Пути.

В то же время кадры от 22 и 23 октября подтверждают отражение Ольговки, что к востоку от Коренево, и восстановление позиций на юго-восток от Плехово, что к юго-востоку от Суджи.

Враг не прекращает давить на ВСУ и на территории Украины. Так на Купянском направлении аналитики ISW с помощью геолокационных кадров обнаружили, что оккупанты продвинулись вдоль трассы Н-26 на запад от Кисловки.

В районе Часового Яра, по данным пресс-секретаря Луганской группировки войск ВСУ майора Бобовниковой, некоторые штурмовые группы время от времени пересекают канал Северский Донец - Донбасс, но прорвать украинскую оборону к западу от него не могут.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Еще один "горячий участок" фронта - район Угледара. Геолокационные кадры от 23 октября свидетельствуют о продвижении вражеских сил в полях к юго-востоку от Богоявленки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, по данным заместителя командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олеся Маляревича, российские агрессоры получили новый приказ на Купянском направлении. Им поставили задачу дойти до реки Оскол несмотря на любые потери.

Ранее сообщалось, что бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российских морских пехотинцев на территории Курской области России. Эти российские военные ранее участвовали в казнях украинских бойцов.

Накануне аналитик BILD сообщил, что российские оккупанты продвинулись вперед на Покровском направлении и смогли войти в город Селидово Донецкой области.

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