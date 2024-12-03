Известковый налет на чайнике просто 'растает': назван копеечный способ очистки

Вы узнаете:
- Какое средство удаляет известковый налет
- Как очищать чайник от налета
Часто на дне чайника появляются странные пятна - известковый налет. Накипь является безвредным веществом, но её важно удалять, поскольку она может начать расти над нагревательным элементом, что усложнит процесс кипячения воды и в конце концов приведет к поломке чайника.
Главред решил разобраться, как избавиться от накипи внутри чайника.
Чем удалить известковый налет из чайника
Как пишет express.co.uk, Шарлотта Диана Грей - эксперт по уборке, поделилась простым методом безопасной и эффективной очистки внутренней поверхности чайника без использования агрессивных химических чистящих средств.
"Я покажу вам, как я удаляю известковый налет с помощью лимонной кислоты, натуральной кислоты, полученной из цитрусовых", - сказала она.
Лимонная кислота - это натуральное вещество, которое получают из лимонов, лаймов или апельсинов, и это невероятно эффективный способ очистки чайника, поскольку она реагирует на минералы, из которых состоит известковый налет, и быстро растворяет их.
Как очистить чайник от накипи
Все, что нужно сделать - это наполнить чайник наполовину, или так, чтобы покрыть нагревательный элемент, а затем всыпать туда две столовые ложки лимонной кислоты.
Вскипятите чайник и оставьте его на 10 минут, чтобы лимонная кислота подействовала и расщепила известковый налет.
Вылейте воду из чайника и быстро промойте его.
Если накипь особенно стойкая, возможно, вам придется прокипятить воду еще раз, чтобы избавиться от остатков накипи.
Как часто нужно чистить чайник от налета
Если вы живете в регионе с жесткой водой, то стоит чистить чайник каждые три месяца или чаще.
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