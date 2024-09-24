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Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

Руслана Заклинская
24 сентября 2024, 18:51
141
Существует быстрый и простой способ избавиться от известкового налета: секретный ингредиент - на вашей кухне.
Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут
Как сделать вашу душевую кабину кристально чистой за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео на YouTube

Очистка душевой кабины может быть настоящим вызовом, особенно если вы боретесь с устойчивыми пятнами и известковым налетом. К счастью, существует простой способ, как очистить ее всего за 15 минут, используя только натуральные ингредиенты, которые есть на кухне, пишет Express.co.uk.

Стеклянные душевые перегородки быстро загрязняются из-за накопления известкового налета и мыла. Со временем на стекле появляется тонкий слой от шампуня и геля для душа, который очень трудно отмыть. Также душевые перегородки часто покрываются известковым налетом, который образуется от водных минералов.

Один из лучших способов очистить душевые сетки - это смешать средство для мытья посуды и лимонный сок. Жидкость для мытья посуды разработана для расщепления жира, поэтому она отлично удаляет остатки мыла с поверхности. Лимонный сок, в свою очередь, помогает растворить известковый налет, не оставляя мутных пятен.

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Что вам понадобится:

  • жидкость для мытья посуды;
  • лимонный сок;
  • горячая вода;
  • пустая бутылка с распылителем.

Шаги:

  1. Смешайте жидкость для мытья посуды с лимонным соком в бутылке.
  2. Добавьте кипяток до заполнения бутылки.
  3. Потрясите бутылку, чтобы смешать ингредиенты.
  4. Распылите раствор на стекло душевой кабины и оставьте на 15 минут.
  5. Протрите душевую перегородку тряпкой из микрофибры.

В результате ваш душ засияет чистотой, а мутные пятна исчезнут. Этот метод очистки душевой кабины хорош тем, что не требует затрат на свециальные чистящие средства, а все необходимое вы найдете на своей кухне.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

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