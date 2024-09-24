Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

Очистка душевой кабины может быть настоящим вызовом, особенно если вы боретесь с устойчивыми пятнами и известковым налетом. К счастью, существует простой способ, как очистить ее всего за 15 минут, используя только натуральные ингредиенты, которые есть на кухне, пишет Express.co.uk.
Стеклянные душевые перегородки быстро загрязняются из-за накопления известкового налета и мыла. Со временем на стекле появляется тонкий слой от шампуня и геля для душа, который очень трудно отмыть. Также душевые перегородки часто покрываются известковым налетом, который образуется от водных минералов.
Один из лучших способов очистить душевые сетки - это смешать средство для мытья посуды и лимонный сок. Жидкость для мытья посуды разработана для расщепления жира, поэтому она отлично удаляет остатки мыла с поверхности. Лимонный сок, в свою очередь, помогает растворить известковый налет, не оставляя мутных пятен.
Что вам понадобится:
- жидкость для мытья посуды;
- лимонный сок;
- горячая вода;
- пустая бутылка с распылителем.
Шаги:
- Смешайте жидкость для мытья посуды с лимонным соком в бутылке.
- Добавьте кипяток до заполнения бутылки.
- Потрясите бутылку, чтобы смешать ингредиенты.
- Распылите раствор на стекло душевой кабины и оставьте на 15 минут.
- Протрите душевую перегородку тряпкой из микрофибры.
В результате ваш душ засияет чистотой, а мутные пятна исчезнут. Этот метод очистки душевой кабины хорош тем, что не требует затрат на свециальные чистящие средства, а все необходимое вы найдете на своей кухне.
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