Душевая насадка заблестит: девушка нашла дешевый лайфхак, как избавиться от налета

Известковый налет не красит ваш душ. Более того, такой налет может вызвать аллергию. Читайте ниже, как почистить душевую лейку уксусом.

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Иногда сложно найти эффективные методы, как очистить лейку душа внутри / Коллаж Главреда. Скриншоты видео

Нет ничего хуже, чем принять прекрасный теплый душ, нежиться в горячей воде и заметить, что насадка для душа покрыта известковым налетом. Если у вас дома постоянно жесткая вода, возможно, вы привыкли к налету в душе, но это не значит, что вы должны просто смириться с этим.

О том, как убрать налет с душевой лейки, в TikTok рассказала пользовательница Аманда. Судя по всему, девушка любит уборку и всегда делится с подписчиками очень странными, но полезными лайфхаками.

Как почистить душевую лейку уксусом

Девушка закрепила резинкой пакетик с уксусом вокруг насадки для душа. Затем она погрузила "головку" лейки в уксус на час.

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Когда она сняла пакетик с уксусом и вытерла его, насадка сразу засияла, как будто была совершенно новой.

Аманда использовала столовый уксус. Видео просмотрели более 7,9 миллиона раз. Люди не только описывали свой восторг этим безопасным и дешевым методом, как очистить душ от известкового налета, но и задавали дополнительные вопросы.

"Разве насадка для душа не откручивается? Можно просто опустить ее в чашку с уксусом", - поинтересовался один человек. Аманда ответила, что "это намного проще, чем снимать и включать насадку для душа. На размещение пакетика ушло 5 секунд".

"Почему бы сначала не нанести уксус на губку?" - спросил другой. "Ее нужно отмочить на час. Вот почему", - ответила женщина.

Другие способ - как почистить лейку душа уксусом и содой

В ответ Аманде посоветовали в следующий раз использовать пищевую соду. Натуральные ингредиенты, такие как пищевая сода, уксус и лимон, являются отличными заменителями отбеливателей и агрессивных химикатов, и они невероятно дешевы.

Кроме того, вы также можете применить уксус для чистки стиральной машины и даже для отбеливания одежды.

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