Как отмыть кастрюлю от жирного налета: нужна только картошка и соль

Вы узнаете:
- Как картофель с солью поможет почистить кастрюлю
- Какое средство может отмыть ржавчину на посуде
После приготовления пищи, на кастрюлях часто появляется налет, который трудно отмыть. Однако, есть один лайфхак, который поможет справиться с этим загрязнением.
Как отмыть кастрюлю от налета
Автор YouTube канала "Советы для дома" рассказала, что обычная картошка и соль помогут быстро отчистить посуду.
Возьмите одну картофелину, помойте её и разрежьте пополам. Одну из половинок окуните в соль.
Кастрюлю хорошо смочите водой и потрите загрязненные участки картофелиной с солью.
Во время чистки кастрюли не забывайте иногда обновлять количество соли на картофеле. Это поможет быстрее и качественнее помыть сосуд.
Когда кастрюля станет чистой, промойте её обычной водой.
Как почистить кастрюлю от ржавчины
Этот метод также подойдет для устранения ржавчины на посуде. Однако, для лучшего результата, посыпьте смоченную водой кастрюлю лимонной кислотой. Далее мойте её с помощью картофеля с солью.
Как почистить кастрюлю от жирного налета - видео:
Что известно о YouTube канале "Советы для дома"?
Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 534 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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