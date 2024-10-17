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Откуда берутся пятна на кастрюле из нержавейки и как от них избавиться / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чем нужно обработать кастрюлю, чтобы избавиться от пятен

Почему нельзя оставлять грязную кастрюлю в мойке

Стоит ли вытирать посуду после мытья

Кастрюли из нержавеющей стали славятся своей прочностью и долговечностью, но со временем на их поверхности могут появляться пятна. Эти пятна могут быть вызваны разными причинами: от остатков пищи до воздействия воды с высоким содержанием минералов.

Важно правильно ухаживать за такой посудой, чтобы она сохраняла свой первоначальный вид. Мы разберемся, почему на дне кастрюли из нержавейки появились пятна, а также расскажем, как убрать пятна с кастрюли из нержавеющей стали.

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Причины появления пятен на нержавеющей стали

Основной причиной появления пятен на нержавеющих кастрюлях является химическая реакция с продуктами, минералами или остатками пищи. Особенно часто пятна возникают из-за контакта с жесткой водой, которая содержит много кальция и магния, пишет УНИАН.

Еще одна причина — использование слишком агрессивных чистящих средств или металлических губок, которые могут повредить поверхность кастрюли.

Что нельзя готовить в кастрюле из нержавеющей стали яйца – омлеты и различные виды яичниц прилипают к поверхности стальной посуды, особенно, если та была неправильно разогрета и недостаточно смазана жиром. Чтобы приготовить блюдо из яиц, следует использовать утварь с антипригарным покрытием;

молочные каши – в кастрюле с тонким дном молоко часто пригорает. Манную, овсяную и рисовую кашу необходимо постоянно помешивать во время готовки, чтобы крупа не прилипала к дну;

суповая заправка – традиционная поджарка из лука с морковью быстро пригорает, если готовится с добавлением муки;

рыба – нежное филе часто прилипает к дну и разваливается при переворачивании. Чтобы избежать этого, используйте нержавеющую посуду с антипригарным покрытием.

карамель – смесь сливок и сахара мгновенно чернеет, если варится на сильном огне.

Как убрать пятна с кастрюли из нержавейки?

Если на кастрюле появились пятна или темные следы, сода может стать вашим лучшим помощником. Как убрать пятна на нержавейке содой? Сначала вымойте кастрюлю обычным моющим средством, дайте ей высохнуть, затем нанесите соду на загрязненные участки. Оставьте на 1-2 часа, затем аккуратно потрите мягкой губкой и смойте водой. Если на дне кастрюли из нержавейки появились черные пятна, активированный уголь может помочь. Для этого нужно растолочь несколько таблеток в порошок, нанести на пятна, залить водой и оставить на 30 минут. После этого тщательно промойте кастрюлю и высушите. Как убрать ржавые пятна на кастрюле из нержавеющей стали? Используйте уксус, лимон или лимонную кислоту . Уксус можно нанести на губку и протереть кастрюлю, затем промыть водой. Лимонный сок или лимонная кислота также эффективно справляются с пятнами: просто разведите их в воде, протрите проблемные места и тщательно промойте посуду.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Профилактика появления пятен

Чтобы кастрюли из нержавеющей стали оставались блестящими и чистыми, их нужно правильно ухаживать. Не оставляйте загрязнения на посуде надолго, избегайте использования жестких губок и моющих средств с абразивами. После каждой чистки обязательно высушивайте кастрюлю, чтобы предотвратить образование пятен от воды.

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