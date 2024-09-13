Чем почистить чайник из нержавейки снаружи: старый и проверенный способ

Вы узнаете, как очистить чайник с внешней стороны, когда попробуете на практике приготовить и применить простой раствор, для которого нужны лишь три компонента.

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Как убрать налет с чайника снаружи и без химии очистить его до блеска / Скриншот YouTube

Каждой хозяйке известно, как быстро на чайнике появляются жирные пятна и пригорелость. Достаточно подержать его на плите возле сковороды или немного дольше на огне, как уже появятся следы, которые отмыть не так и просто. Поэтому у многих возникает вопрос, как удалить пятна с чайника из нержавеющей стали. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала Марина Жукова показала, как отмыть чайник из нержавеющей стали и дала несколько советов, что нужно для правильной его очистки.

Чем почистить чайник из нержавеющей стали

Готовим раствор для очистки чайника

Чайник будем мыть горячим, поэтому отправляем его на огонь.

Тем временем готовим раствор. Нам понадобятся 3 столовые ложки соды, столько же ложек перекиси водорода, и 1 столовые ложка любого моющего средства для посуды. Все заливаем в посудину и тщательно перемешиваем.

Также нужно не забыть перчатки, посуду, ложку и губку.

Наносим пасту на чайник и оставляем его постоять

Снимаем чайник с плиты и отправляем его в раковину. Аккуратно, чтобы не обжечься, наносим на него средство со всех сторон. Оставляем пасту на чайнике на 10-20 минут – в зависимости от того, насколько он грязный.

Смываем пасту с чайника губкой

Водой из-под крана при помощи губки смываем пасту с чайника в течение нескольких минут.

В итоге ваш чайник станет свежим, чистым и блестящим.

Смотрите видео, как до блеска очистить чайник из нержавейки:

Кто такая Марина Жукова? Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.

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