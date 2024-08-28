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Как быстро отмыть чайник от накипи: женщина поделилась хитрым лайфхаком

Мария Николишин
28 августа 2024, 19:09
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Внутренняя поверхность чайника со временем может загрязняться известковым налетом, но всего один фрукт может очистить её за считанные минуты.
Как быстро отмыть чайник от накипи: женщина поделилась хитрым лайфхаком
Как быстро отмыть чайник от накипи / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы можете подумать, что чайники не нуждаются в частой чистке. Но водопроводная вода может содержать минеральные отложения, которые со временем могут прилипать к внутренней поверхности чайника, и тогда он будет нуждаться в очистке. Очистка чайника очень важна, поскольку накопление таких веществ, как известковый налет, может привести к тому, что прибор перестанет работать эффективно, пишет Mirror.

Как отмыть чайник от известкового налета

Есть простой способ поддерживать чайник чистым. По словам Софи из TikTok, все, что вам нужно, чтобы ваш чайник сверкал, - это один фрукт, который вы можете купить в большинстве супермаркетов - лимон.

видео дня

Женщина продемонстрировала свой лайфхак с лимоном. Она нарезала лимон грубыми ломтиками и бросила их в чайник, в который затем долила немного воды.

Далее она вскипятила чайник с лимоном внутри, а когда это было сделано, она вылила содержимое чайника в раковину и показала блестящий результат на камеру.

Этот трюк хорош тем, что он "пахнет лучше", чем другой популярный метод очистки, который предполагает смешивание белого уксуса с водой и кипячение, чтобы очистить известковый налет и другие загрязнения.

Как быстро помыть чайник внутри - видео:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Как быстро отмыть чайник от накипи: женщина поделилась хитрым лайфхаком
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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