Как быстро отмыть чайник от накипи: женщина поделилась хитрым лайфхаком

Внутренняя поверхность чайника со временем может загрязняться известковым налетом, но всего один фрукт может очистить её за считанные минуты.

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Как быстро отмыть чайник от накипи / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы можете подумать, что чайники не нуждаются в частой чистке. Но водопроводная вода может содержать минеральные отложения, которые со временем могут прилипать к внутренней поверхности чайника, и тогда он будет нуждаться в очистке. Очистка чайника очень важна, поскольку накопление таких веществ, как известковый налет, может привести к тому, что прибор перестанет работать эффективно, пишет Mirror.

Как отмыть чайник от известкового налета

Есть простой способ поддерживать чайник чистым. По словам Софи из TikTok, все, что вам нужно, чтобы ваш чайник сверкал, - это один фрукт, который вы можете купить в большинстве супермаркетов - лимон.

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Женщина продемонстрировала свой лайфхак с лимоном. Она нарезала лимон грубыми ломтиками и бросила их в чайник, в который затем долила немного воды.

Далее она вскипятила чайник с лимоном внутри, а когда это было сделано, она вылила содержимое чайника в раковину и показала блестящий результат на камеру.

Этот трюк хорош тем, что он "пахнет лучше", чем другой популярный метод очистки, который предполагает смешивание белого уксуса с водой и кипячение, чтобы очистить известковый налет и другие загрязнения.

Как быстро помыть чайник внутри - видео:

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Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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