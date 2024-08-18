Даже следа не останется: 5 самых простых способов, как отмыть руки после чистки орехов

Убрать следы от орехов на руках не так уж и просто. Но есть несколько способов, которые помогут сделать это максимально быстро.

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Как отмыть руки после чистки орехов/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

После чистки орехов на руках могут остаться неприятные темные следы, которые практически невозможно отмыть просто водой или даже с использованием простого мыла. Но есть ряд способов, которые помогут устранить такие загрязнения достаточно быстро и эффективно.

О 5 таких методах рассказывается в видео на YouTube-канале "Цікавинки для дітей".

1. Постирать одежду вручную

Постирав несколько вещей вручную или помыв посуду несколько раз, ореховую окраску можно практически смыть с рук.

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2. Лимон

Если вы ищете способ, как отмыть руки от сока грецкого ореха, то не стоит обходить своим вниманием способ с использованием лимона. Лимонный сок прекрасно справляется с подобными задачами. Нужно разрезать пополам плод лимона и протирать разрезанной частью руки в тех местах, где появились потемнения от ореха.

Но кожа станет светлее не сразу - нужно будет несколько раз повторить эту процедуру для нужного эффекта.

3. Виноград

Нужно растолочь несколько созревших виноградинок и наложить образовавшуюся густую массу на руки. После этого обернуть руки тканью или бинтом и сверху целлофаном и подождать 20 минут. Далее хорошо помыть руки. Если небольшие потемнения все еще останутся, можно повторить эту процедуру через 30 минут. Однако таким образом можно вывести только несложные потемнения.

4. Хозяйственное мыло

Надо натереть хозяйственное мыло на терке и залить небольшим количеством воды. Когда мыло раскиснет и образуется однородная мыльная смесь, ее нужно нанести на ладони и оставить на 15 минут, обернув руки целлофаном. После этого взять зубную щетку или пемзу и протереть загрязненные участки.

5. Ванночка для рук

Нужно сделать любую ванночку для рук, чтобы распарить их, а затем провести очищение ладоней, воспользовавшись пилингом. Далее нужно смазать руки кремом для увлажнения.

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