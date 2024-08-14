Копеечная добавка гарантирует 100%-ный результат: как начисто отмыть холодильник

Как избавиться от запаха в холодильнике с помощью уксуса - чем нельзя мыть холодильник.

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Как правильно помыть холодильник / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, OLX

Холодильник в любом доме является бытовым прибором, которым пользуются ежедневно и без выходных. Естественно, что во время эксплуатации на нем появляется грязь, пятна, остатки пищи и неприятный запах.

Своевременная чистка холодильника не только поможет содержать его в чистоте, но и позволит дольше сохранять продукты свежими. Опытные хозяйки рекомендуют несколько проверенных способов, как начисто отмыть холодильник.

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи. Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

Чем лучше мыть холодильник внутри в домашних условиях

Если вы хотите быстро и эффективно отмыть свой холодильник от грязи, пригодится средство, которое найдется на каждой кухне. Специалисты рекомендуют использовать обычное средство для мытья посуды.

Порядок действий:

разведите средство для мыться посуды с водой и доведите его до пенного состояния;

возьмите мягкую губку и протрите получившейся пеной загрязненные поверхности;

оставьте на 5 минут и удалите загрязнения (в том числе пятна жира и масла).

Как правильно помыть холодильник чтобы не было запаха

Еще с бабушкиных времен известен простой, но эффективный способ очистки холодильника.

Порядок действий:

Необходимо приготовить чистящий раствор, смешав литр горячей воды и от четырех до шести столовых ложек соды;

Затем получившейся смесью тщательно помойте загрязненные панели;

В конце процедуры смесь поставьте на нижнюю полку холодильника, чтобы сода поглотила оставшийся запах.

Можно ли мыть холодильник уксусом

Использование уксуса при мытье холодильника не только очищает бытовой прибор, но и способствует удалению неприятных запахов.

Порядок действий:

Необходимо сделать раствор уксуса и воды в равных пропорциях;

Получившейся смесью протрите внутренние поверхности холодильника (соблюдайте меры предосторожности и работайте в защитных перчатках);

При тщательной обработке можно добиться максимального устранения бактерий и неприятных запахов.

/ Инфографика Главред

Как и чем нельзя мыть холодильник

веществами с абразивными частицами;

жестким слоем кухонных губок для мытья посуды;

другими грубыми и опасными предметами, которые могут повредить поверхности.

Смотрите видео - какие продукты стоит хранить в холодильнике:

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