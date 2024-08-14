Копеечная добавка гарантирует 100%-ный результат: как начисто отмыть холодильник

Холодильник в любом доме является бытовым прибором, которым пользуются ежедневно и без выходных. Естественно, что во время эксплуатации на нем появляется грязь, пятна, остатки пищи и неприятный запах.
Своевременная чистка холодильника не только поможет содержать его в чистоте, но и позволит дольше сохранять продукты свежими. Опытные хозяйки рекомендуют несколько проверенных способов, как начисто отмыть холодильник.
- Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат
- Чем лучше мыть холодильник внутри в домашних условиях
- Как правильно помыть холодильник чтобы не было запаха
- Можно ли мыть холодильник уксусом
- Как и чем нельзя мыть холодильник
- Смотрите видео - какие продукты стоит хранить в холодильнике:
Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат
Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи.
Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.
Чем лучше мыть холодильник внутри в домашних условиях
Если вы хотите быстро и эффективно отмыть свой холодильник от грязи, пригодится средство, которое найдется на каждой кухне. Специалисты рекомендуют использовать обычное средство для мытья посуды.
Порядок действий:
- разведите средство для мыться посуды с водой и доведите его до пенного состояния;
- возьмите мягкую губку и протрите получившейся пеной загрязненные поверхности;
- оставьте на 5 минут и удалите загрязнения (в том числе пятна жира и масла).
Как правильно помыть холодильник чтобы не было запаха
Еще с бабушкиных времен известен простой, но эффективный способ очистки холодильника.
Порядок действий:
- Необходимо приготовить чистящий раствор, смешав литр горячей воды и от четырех до шести столовых ложек соды;
- Затем получившейся смесью тщательно помойте загрязненные панели;
- В конце процедуры смесь поставьте на нижнюю полку холодильника, чтобы сода поглотила оставшийся запах.
Можно ли мыть холодильник уксусом
Использование уксуса при мытье холодильника не только очищает бытовой прибор, но и способствует удалению неприятных запахов.
Порядок действий:
- Необходимо сделать раствор уксуса и воды в равных пропорциях;
- Получившейся смесью протрите внутренние поверхности холодильника (соблюдайте меры предосторожности и работайте в защитных перчатках);
- При тщательной обработке можно добиться максимального устранения бактерий и неприятных запахов.
Как и чем нельзя мыть холодильник
- веществами с абразивными частицами;
- жестким слоем кухонных губок для мытья посуды;
- другими грубыми и опасными предметами, которые могут повредить поверхности.
Смотрите видео - какие продукты стоит хранить в холодильнике:
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