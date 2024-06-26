Как не угрохать стиралку: в чем разница между порошком для ручной стирки и автоматом

Можно ли стирать вещи для ручной стирки в машинке - опытные мастера дали неожиданный совет.

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Можно ли стирать порошком для ручной стирки в стиральной машине / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/habelfrank, Pixabay/Noupload

На рынке представлен широкий выборы средств для стирки белья – от порошков до гелей, при этом они также разнятся по назначению, а также по способу применения. Ведь стиральные порошки обычно имеют специализированный тип – для ручной стирки, или для использования в машинке-автомат.

При этом многих ставит в тупик вопрос о том, в чем основная разница между порошком для ручной стирки и автоматом. При этом ответ довольно прост, ведь производители специально разделяют порошки для двух разных типов стирки.

Можно ли стирать порошком для ручной стирки в стиральной машине

Ответить на этот вопрос поможет химический состав, ведь порошок для ручной стирки и автомата имеет отличия – главное из которых механизм образования пены при стирке:

если вы выбрали порошок для ручной стирки, то после его растворения в воде получается достаточно много пены (что существенно облегчает процесс стирки вручную);

лишняя пена не нужна порошку для стиральной машинки (в процессе стирки это может только навредить самой машинке).

Что такое стиральная машина? Стиральная машина — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

В чем разница порошка автомат и для ручной стирки

Специалисты говорят о том, что не стоит принимать решение об использовании при стирке в машинке-автомат моющие средства, предназначенные для ручной стирки. Это чревато проблемами, ведь эта бытовая химия специально выпускается с повышенным пенообразованием.

При это не стоит забывать о том, что порошок для автоматической стирки (маркируется производителем Automat) поистине универсальное средство. Ведь он подходит для использования не только в стиральной машинке, но также и в машине активаторного типа, и для стирки вручную.

Смотрите видео - изобретение стиральной машинки:

Чем можно заменить стиральный порошок автомат

Однако не редко бывает так, что стирального порошка для стирки в машинке-автомат может не оказаться под рукой. Специалисты назвали несколько простых заменителей:

Обычное средство для мытья посуды;

Жидкое мыло или шампунь (обеспечивают бережную стирку);

Хозяйственное мыло;

Смесь соды и хозяйственного мыла;

Домашний порошок.

/ Инфографика Главред

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