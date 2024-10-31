Будет сиять, как новая: чем отмыть швы между плиткой в домашних условиях

Шмы между плитками в ванной комнате нуждаются в регулярной очистке.

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Как отмыть швы на плитке пола или стен / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро отмыть швы в ванной комнате

Какие средства нужны для удаления грязи

Ванная комната - наиболее влажное помещение в доме, где может появляться плесень. Колм Лалор рассказал чем отмыть швы на плитке от грязи или плесени максимально эффективно, передает Express.co.

Оказывается, чтобы поддерживать чистоту в ванной комнате нужно всего два средства - обычный отбеливатель и вода.

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"Самый простой способ удалить плесень - погрузить старую зубную щетку в раствор одной части отбеливателя до четырех частей воды, а затем счистить плесень и смыть ее водой.", - рассказывает эксперт.

При этом он подчеркивает, что во время уборки стоит быть осторожными, чтобы не повредить затирку.

Господин Лалор рекомендует осторожно протирать проблемный участок, пока плесень не исчезнет. Затем стоит хорошо протереть участок сухой тряпкой, чтобы убедиться, что на стенах не осталось раствора.

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