Большая ошибка: 5 вещей, которые никогда нельзя хранить в ванной

Эксперт назвал пять обычных предметов быта, которые стоит вынести из ванной комнаты.

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Что нельзя хранить в ванной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Хранить повседневные вещи в ванной комнате довольно удобно, но это не всегда безопасно. Эксперт по хранению Карл Грэм предупреждает, что влажность и перепады температур в ванной могут повредить многие вещи, пишет Express.

"Неправильное хранение вещей в ванной комнате может поставить под угрозу как здоровье, так и качество продукции", - подчеркнул Грэм.

Лекарства

Часто люди держат лекарства в ванной комнате, но это не лучшее место. Из-за влаги и тепла лекарства могут испортиться быстрее и стать менее эффективными или даже опасными. Карл советует хранить их в сухих и прохладных местах, например в кухонном шкафу или в спальне.

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Косметика

Ванная комната не подходит для хранения косметических средств, особенно пудровых продуктов, таких как тени для век или тональный крем. Влага способствует развитию бактерий в косметике, что может вызвать раздражение кожи. Косметику лучше держать в спальне в комоде или на туалетном столике.

Духи

Ваша коллекция духов также может пострадать из-за влажности и тепла в ванной комнате. Эти факторы разрушают химический состав духов, уменьшая их аромат и срок годности. Их также следует хранить в прохладном, сухом месте.

Электроника

Держать электронные приборы, в частности фен или электрическую зубную щетку, в ванной комнате опасно. Влага может вызвать коррозию и даже привести к поломке гаджетов. Лучше хранить эти устройства в сухих местах за пределами ванной комнаты, чтобы избежать повреждений.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

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