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4 самых лучших способа, как отмыть плитку в ванной: все загрязнения бесследно исчезнут

Алёна Воронина
30 августа 2024, 03:45
49
Достаточно будет воспользоваться всего несколькими домашними средствами, и загрязнения на плитке в ванной просто исчезнут.
Плитка в ванной, девушка, уборка
Как отмыть плитку в ванной/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Керамическая плитка является обязательным элементом каждой ванной комнаты. Но со временем из-за постоянного контакта с водой на ней могут появляться пятна, которые портят общий вид ванной комнаты и делают это помещение не таким привлекательным.

Есть два вида пятен, которые могут образовываться на поверхности плитки в ванной комнате: первые - из-за попадания воды во время приема душа или ванны, ведь в воде содержатся посторонние примеси, которые оставляют следы после высыхания; вторые - пятна, которые образуются от брызг мыла, гелей и шампуней.

В видео на YouTube-канале "У світі Джулії" автор рассказывает, чем помыть плитку в ванной, чтобы блестела. Она отмечает, что с такими целями можно использовать разрыхлитель, который используется для выпекания печенья.

По словам автора, нужно нанести такой порошок на губку и тщательно протереть все места на плитке, где есть пятна и разводы.

"Если вам не удается отмыть плитку обычной водой, попробуйте такой способ - порошок к печенью. Таким образом можно легко, быстро и эффективно избавиться от загрязнений на ее поверхности. Этот метод прост, средство дешевое и результат хороший", - говорится в видео.

Смотрите видео, как отмыть плитку в ванной:

Также есть еще ряд эффективных способов, как очистить плитку в ванной до блеска. Народные средства при этом часто действуют не хуже, чем магазинные. О 4 таких способах рассказывается на сайте Ceramamarket.

1. Вода, моющее средство и уксус

Нужно взять одинаковое количество воды и уксуса и смешать их, после этого добавить несколько капель моющего средства. Смесь нанести на плитку с помощью пульверизатора, хорошо потереть губкой и смыть водой.

2. Вода, пищевая сода и уксус

Такой способ тоже будет действенным, если вы ищете метод, как вернуть блеск плитке в ванной и сделать ее идеально чистой. Нужно сперва смешать соду с водой до такой консистенции, как кашица. Далее смесь нанести на загрязнение и подождать, пока она высохнет. Обычно достаточно будет подождать от 3 до 5 минут. Далее размешать уксус с небольшим количеством воды и разбрызгать на плитку с помощью пульверизатора. Немножко подождать, после этого хорошо помыть губкой и смыть водой.

3. Лимонная кислота и вода

Насыпать немного лимонной кислоты в горячую воду, нанести раствор на губку и протереть все загрязненные места на плитке. Но при использовании этого способа нужно быть осторожными, чтобы не поцарапать плитку.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной/ Инфографика: Главред

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