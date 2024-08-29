Нужны всего 2 ингредиента: как почистить стиральную машину в домашних условиях

Понадобятся только один цитрусовый и зубная паста - таким образом можно быстро почистить стиральную машину от грязи и убрать неприятный запах.

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Как почистить стиральную машину в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

После длительного использования стиральная машина может начать издавать неприятный запах, и, что еще хуже, этот запах часто во время стирки может впитываться одеждой. Есть ряд магазинных средств, которые могут помочь справиться с этой проблемой. Но на самом деле преодолеть проблему можно и без магазинных средств - просто используя подручные средства, которые есть у каждого дома.

Блогер рассказала, как можно почистить барабан стиральной машины с помощью двух простых предметов домашнего обихода, избегая поездки в магазин за дорогим моющим средством, пишет The Miror.

Отмечается, что блогер Анна Луиза (@anna_louisa_at_home), которая ведет свой аккаунт в TikTok, рассказала, как удалить неприятный запах из стиральной машины и почистить ее с помощью двух простых предметов.

видео дня

В видео, которое просмотрели более четырех миллионов раз, она описывает эффективный домашний лайфхак, как почистить стиральную машину от грязи и накипи.

"Дезодорируйте и очистите барабан стиральной машины, разрезав лимон пополам, удалив косточки и выжав на оба кусочка зубную пасту, прежде чем бросить их в стиральную машину", - объяснила Анна Луиза в своем видео.

Она объяснила, что после этого нужно запустить машинку без одежды, включив быстрый цикл стирки.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Как избавиться от запаха в стиральной машине/ Инфографика: Главред

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