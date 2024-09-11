Пена для бритья очистит всю ванную комнату: женщина показала впечатляющий лайфхак

Пена для бритья станет действенным продуктом для уборки ванной комнаты - детали в материале Главреда.

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Как отмыть стекло пеной для бритья / коллаж: Главред, скриншот: видео

Большинство людей используют пену для бритья на теле, чтобы избавиться от нежелательных волос, но женщина в своем блоге показала очень интересные лайфхаки использования пены.

Элисон Чедвик на своей странице в Instagram поделилась приемами уборки с подписчиками. В одном из своих последних видео женщина рассказала, что пена для бритья - это один из ее самых больших секретов очистки ванной комнаты, передает Mirror.

В Сети она выставила видео и показала, как нанесла пену для бритья на пол ванной комнаты. Элисон также рассказала, что пена для бритья устраняет разлитые пятна и невероятно пахнет, а после того она тщательно помыла весь пол в ванной комнате пеной.

видео дня

Также блогер показала, как пена с легкостью удаляет засохшие следы от воды, ведь она нанесла пену на металлическую вешалку для полотенец. После такой уборки, на металлической сушке для одежды в ванной появился невероятный блеск.

Затем Элисон показала очень интересный лайфхак, ведь она нанесла пену для бритья на зеркало в ванной комнате и тщательно его вытерла. После того она также показала на видео, как такой метод предотвращает запотевание зеркала.

Смотрите видео о том, как пеной для бритья убрать в ванной комнате:

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