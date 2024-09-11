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Пена для бритья очистит всю ванную комнату: женщина показала впечатляющий лайфхак

Юлия Закрепа
11 сентября 2024, 05:05
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Пена для бритья станет действенным продуктом для уборки ванной комнаты - детали в материале Главреда.
Пена для бритья очистит всю ванную комнату: женщина показала впечатляющий лайфхак
Как отмыть стекло пеной для бритья / коллаж: Главред, скриншот: видео

Большинство людей используют пену для бритья на теле, чтобы избавиться от нежелательных волос, но женщина в своем блоге показала очень интересные лайфхаки использования пены.

Элисон Чедвик на своей странице в Instagram поделилась приемами уборки с подписчиками. В одном из своих последних видео женщина рассказала, что пена для бритья - это один из ее самых больших секретов очистки ванной комнаты, передает Mirror.

В Сети она выставила видео и показала, как нанесла пену для бритья на пол ванной комнаты. Элисон также рассказала, что пена для бритья устраняет разлитые пятна и невероятно пахнет, а после того она тщательно помыла весь пол в ванной комнате пеной.

видео дня

Также блогер показала, как пена с легкостью удаляет засохшие следы от воды, ведь она нанесла пену на металлическую вешалку для полотенец. После такой уборки, на металлической сушке для одежды в ванной появился невероятный блеск.

Затем Элисон показала очень интересный лайфхак, ведь она нанесла пену для бритья на зеркало в ванной комнате и тщательно его вытерла. После того она также показала на видео, как такой метод предотвращает запотевание зеркала.

Смотрите видео о том, как пеной для бритья убрать в ванной комнате:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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