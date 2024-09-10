Как нарезать лук без слез: шеф-повар поделилась интересным лайфхаком

Лук - основа любого хорошего блюда, но неважно, насколько сильно вы сопротивляетесь - многие начинают плакать, как только начинают его нарезать, пишет Mirror.
Почему текут слезы, когда режешь лук
Во время нарезания лука люди плачут из-за ферментов и серной кислоты, которые овощ выпускает, когда его кожура разрывается.
По данным Healthline, эти соединения, соединяясь, создают раздражающий газ под названием пропанетил S-оксид, который превращается в серную кислоту, когда касается слоя воды, покрывающего и защищающего ваши глаза. Наши глаза вырабатывают слезы, чтобы "вымыть" раздражитель - отсюда и слезы.
Как правильно резать лук, чтобы не текли слезы
В своем Instagram шеф-повар Эрика Вайдс поделилась простыми трюками, которые могут предотвратить слезотечение.
"Есть два способа предотвратить слезы во время нарезания лука. Первый - это использование очень острого ножа. Чем острее нож, тем меньше вы плачете. Другое дело - вы должны использовать правильную технику резки, а это означает, что когда вы режете лук, вы должны резать вперед, скользящими движениями", - говорит она.
Шеф-повар говорит, что это предотвращает образование синяков на клетках лука, которые высвобождают больше раздражающих соединений.
Смотрите видео, как правильно резать лук:
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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