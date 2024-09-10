Как нарезать лук без слез: шеф-повар поделилась интересным лайфхаком

Шеф-повар рассказала о двух распространенных ошибках, которые люди допускают при нарезании лука.

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Как правильно резать лук, чтобы не слезились глаза / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Лук - основа любого хорошего блюда, но неважно, насколько сильно вы сопротивляетесь - многие начинают плакать, как только начинают его нарезать, пишет Mirror.

Почему текут слезы, когда режешь лук

Во время нарезания лука люди плачут из-за ферментов и серной кислоты, которые овощ выпускает, когда его кожура разрывается.

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По данным Healthline, эти соединения, соединяясь, создают раздражающий газ под названием пропанетил S-оксид, который превращается в серную кислоту, когда касается слоя воды, покрывающего и защищающего ваши глаза. Наши глаза вырабатывают слезы, чтобы "вымыть" раздражитель - отсюда и слезы.

Как правильно резать лук, чтобы не текли слезы

В своем Instagram шеф-повар Эрика Вайдс поделилась простыми трюками, которые могут предотвратить слезотечение.

"Есть два способа предотвратить слезы во время нарезания лука. Первый - это использование очень острого ножа. Чем острее нож, тем меньше вы плачете. Другое дело - вы должны использовать правильную технику резки, а это означает, что когда вы режете лук, вы должны резать вперед, скользящими движениями", - говорит она.

Шеф-повар говорит, что это предотвращает образование синяков на клетках лука, которые высвобождают больше раздражающих соединений.

Смотрите видео, как правильно резать лук:

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