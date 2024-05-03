Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожай

Чем полить лук для хорошего роста - как получить большой и качественный урожай.

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Чем лучше подкормить лук народные средства / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/klimkin

Для того, чтобы получить хороший урожай при выращивании лука, необходимо знать, как правильно ухаживать за культурой. Однако для получения хорошего урожая необходимо соблюдать простые рекомендации.

Важно помнить, что на земле под лук должны расти огурец, ранний картофель, бобовые, томат, однолетние травы или морковь, свекла, кабачок, арбуз и тыква. При этом срок возврата на тот же участок – не раньше, чем через 3-4 года, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины Оксана Сергиенко.

Как правильно выращивать лук

Эксперт говорит о том, что перед высаживанием лука можно вносить перегной – до 7 кг на кв. м до 60 г на кв. м нитроаммофоска. Важно равномерно распределить подкормку по участку. Глубина обработки почвы – до 20 см.

Перед посадкой весной необходимо выполнить ряд действий:

Верхний слой почвы разрыхляют граблями или боронуют

Важно соблюдать глубину заделки семян (до 3 см.);

При использовании сеянку – до 5 см.

Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.

Как высаживать лук

Важно соблюдать процедуру высаживания лука - за пять суток до высадки луковички следует перебрать, удалить сухие, гнилые, проросшие. При этом желательно луковицы прогреть, например, на батарее: около 12 часов при температуре 40 градусов для обеззараживания.

Еще один секрет – если вы высаживаете семена, тогда просушите до сыпучего состояния и по возможности смешайте с порошком мела.

Смотрите видео - как вырастить хороший лук из семян:

Уход за луком: подкормка

Не менее важным является процесс подкормки лука во время выращивания. Как пишет доктор сельскохозяйственных наук, растения можно подкармливать редкими удобрениями, стимуляторами, которые можно купить в магазинах. Не стоит забывать, что для сохранения посевов нужно бороться с сорняками.

/ Инфографика Главред

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