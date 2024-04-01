Что положить в лунку при посадке моркови: 3 лучших варианта

Морковь является не очень прихотливым в уходе растением. Однако свои "требования" у нее всё-таки есть. Чтобы собрать лучший урожай этих корнеплодов, нужно знать ряд основных правил. В частности, нелишним будет заранее узнать, что положить в лунку при посадке моркови, чтобы растение наилучшим образом росло и развивалось.
Если правильно удобрить морковь во время посадки, то урожай приятно порадует. Но это может помочь не только увеличить урожайность, но и защитить растение от вредителей, улучшить вкус и качество моркови и т.п.
1. Компост
Компост содержит в себе много питательных веществ, которые необходимы моркови во время роста. Такое натуральное удобрение просто незаменимо на грядке, в том числе и для моркови. Еще одна особенность такого удобрения – оно добавляет структуру почвы, что помогает улучшить ее дренаж и сохранять влагу.
2. Гумус
Это еще одно замечательное удобрение, основой которого является растительный материал. Большое количество питательных веществ, которое содержится в гумусе, станет отличной поддержкой для роста и развития моркови.
3. Дрожжи
Они могут прекрасно помочь для роста моркови. В дрожжах содержится много питательных веществ, аминокислот и витаминов, которые способствуют здоровому развитию корнеплода.
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