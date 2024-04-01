Простой трюк, чтобы избавиться от слизней: нужное средство найдется в холодильнике

Есть немало способов, как избавиться от слизней на огороде и не дать им навредить росту посаженных там растений. Часть таких способов предполагает покупку магазинной "химии", но есть и народные методы борьбы со слизнями, которые справляются с этой задачей не хуже.
Одна из пользовательниц поделилась на Facebook-странице Gardening Hints and Tips своим способом, как избавиться от слизней в домашних условиях, используя для этого всего одну вещь, пишет The Mirror.
Женщина рассказала, что она защищает свою рассаду и другие растения от вредителей с помощью упаковки от молока.
По ее словам, она берет использованные коробки из-под молока, обрезает их сверху и снизу и накрывает ими растения. И такой "воротник" защищает растения от слизней.
Пользовательница объяснила, что это останавливает слизней, ведь они не чувствуют запаха растения, по которому могли бы двигаться вперед.
"У меня это работает каждый раз. Вы даже можете использовать эту упаковку, не снимая верхнюю часть, чтобы защитить молодые растения от сильного дождя или холодных ночей", – отметила женщина.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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