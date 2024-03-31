Почему европейцы и американцы не едят гречку: причина удивит многих

Гречневая крупа является одной из самых популярных круп в Украине – она не только используется как гарнир, но и присутствует как важный ингредиент во многих рецептах. Из такого продукта готовят много первых и вторых блюд, закусок. Также такой ингредиент часто добавляют в котлеты и тефтели.
И поскольку для рациона нашей страны такой продукт является вполне привычным, то для многих может стать настоящим открытием, почему европейцы и американцы не едят гречку. И действительно, американцы и жители ряда стран Европы привыкли не добавлять гречку в свой рацион, и причины могут удивить.
Дело в том, что гречка является неприхотливым растением – она не требует очень особых условий при выращивании. И из-за ее неприхотливости и очень широкого распространения это растение в Америке и ряде стран Европы считалось кормом для животных.
В Испании, Франции, Бельгии, Германии и Португалии гречку считали "арабским" растением. Также ее часто называли "языческой" крупой.
На самом деле гречка является очень полезной крупой – в ней содержится очень много витаминов и микроэлементов, а также аминокислот. Поэтому такой продукт точно стоит иметь в своем рационе, ведь эта крупа будет положительно влиять на здоровье и самочувствие.
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