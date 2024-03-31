УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему европейцы и американцы не едят гречку: причина удивит многих

Алёна Воронина
31 марта 2024, 01:35
Украинцы привыкли к присутствию в рационе полезной гречневой крупы, поэтому тот факт, что во многих странах такого продукта избегают, может очень удивить.
Гречка
Почему европейцы и американцы не едят гречку/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Гречневая крупа является одной из самых популярных круп в Украине – она не только используется как гарнир, но и присутствует как важный ингредиент во многих рецептах. Из такого продукта готовят много первых и вторых блюд, закусок. Также такой ингредиент часто добавляют в котлеты и тефтели.

И поскольку для рациона нашей страны такой продукт является вполне привычным, то для многих может стать настоящим открытием, почему европейцы и американцы не едят гречку. И действительно, американцы и жители ряда стран Европы привыкли не добавлять гречку в свой рацион, и причины могут удивить.

Дело в том, что гречка является неприхотливым растением – она не требует очень особых условий при выращивании. И из-за ее неприхотливости и очень широкого распространения это растение в Америке и ряде стран Европы считалось кормом для животных.

видео дня

В Испании, Франции, Бельгии, Германии и Португалии гречку считали "арабским" растением. Также ее часто называли "языческой" крупой.

На самом деле гречка является очень полезной крупой – в ней содержится очень много витаминов и микроэлементов, а также аминокислот. Поэтому такой продукт точно стоит иметь в своем рационе, ведь эта крупа будет положительно влиять на здоровье и самочувствие.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гречка интересные новости
Реклама

Главное за день

Новая магнитная буря ворвалась в Украину: "трусить будет 4-балльный шторм.

Новая магнитная буря ворвалась в Украину: "трусить будет 4-балльный шторм.

04:35 Синоптик
"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые решения

"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые решения

23:26 Политика
ATACMS появятся в Украине в ближайшие недели: генерал ошеломил прогнозом

ATACMS появятся в Украине в ближайшие недели: генерал ошеломил прогнозом

22:54 Украина
Все главные новости

Популярное

Россияне давят до мая : Снегирев объяснил, почему оккупанты спешат действовать на поле боя 3376

"Россияне давят до мая": Снегирев объяснил, почему оккупанты спешат действовать на поле боя

Большое наступление России в апреле: майор предупредил и назвал опасные направления 3071

Большое наступление России в апреле: майор предупредил и назвал опасные направления

Реализация корейского сценария 2789

Реализация корейского сценария

Не возвращается 60-70% штурмовых групп: в ВСУ раскрыли, что происходит в Крынках 2335

Не возвращается 60-70% штурмовых групп: в ВСУ раскрыли, что происходит в Крынках

Последние новости

04:40

Гороскоп на апрель 2024: Раков ждут судьбоносные события

04:35

Новая магнитная буря ворвалась в Украину: "трусить будет 4-балльный шторм.

02:30

ВСУ пойдут в контрнаступление: ATACMS сметут колонны с тысячами россиян – Маломуж

01:35

Почему европейцы и американцы не едят гречку: причина удивит многих

30 марта, суббота
23:26

"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий БогдановПутин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий Богданов
22:54

ATACMS появятся в Украине в ближайшие недели: генерал ошеломил прогнозом

22:40

Редкие кадры: Ротару показала свою невестку

22:24

РФ атакует комбинированными ударами: Зеленский назвал главную цель оккупантов

22:13

Короля Чарльза изолировали от остальных членов королевской семьи

Реклама
21:47

Взрывы в Харькове: россияне ударили по жилому району

21:34

Камалия показала повзрослевших дочек-красавиц

21:30

Угроза "блэкаута" в Украине: где и на сколько отключают электроэнергиюВидео

21:26

Сила взрыва невероятно мощная: РФ впервые ударила по Украине бомбой ОДАБ-1500

20:36

Почему страны НАТО не сбивают у себя ракеты и "шахеды": пояснение экспертов

20:31

Кому светит бронь и отсрочка: в Раде раскрыли детали законопроекта о мобилизации

20:21

Налетит бешеный ветер: в Украине предупреждают об опасности

19:28

ATACMS в Украине: генерал-разведчик назвал цели для ударов ВСУ

19:10

Сколько систем ПВО Patriot могут защитить один город Украинымнение

19:06

Осталось 2 села: РФ может выйти на оперативный простор возле Авдеевки - BILD

18:33

"Все возможно": в Париже оценили вероятность переброски войск в Украину

Реклама
18:16

Гороскоп на апрель 2024 для Близнецов: вещий сон и тайный покровительВидео

18:08

Харьков может оказаться в "кольце": эксперт рассказал коварный план врага

17:28

"Встать на колени перед РФ?": в ОП разнесли призывы насчет "заморозки войны"

17:15

Кого нельзя целовать 31 марта, чтобы не было проблем: важные приметы дня

16:42

Большое наступление России в апреле: майор предупредил и назвал опасные направления

16:15

Бойцы ГПС вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктахВидео

15:55

Предательница Соломко выдала пост на украинском языке, где оправдалась за свою любовь к России

15:20

ВСУ потрепали россиян на юге: десятки штурмовиков РФ взорвали вместе с техникой

15:20

В Киевской области активно усиливают оборону границ - ОВА

14:57

"Это будет эффективнее всего": в ВСУ назвали способ противодействовать новым бомбам РФ

14:35

Как узнать возраст собаки по зубам и внешним признакам

14:05

Годзиллиада и КинКонгдиссея: рецензия на фильм "Годзилла и Конг: Новая Империя"

14:02

Дэвид и Виктория Бекхэм устроились на новой мегаяхте стоимостью 20 млн долларов

13:57

У стран не хватает денег на закупку снарядов для Украины - Минобороны Эстонии

13:44

РФ накапливает "Калибры": Коваленко объяснил, что могут готовить оккупанты

13:40

Гороскоп на апрель 2024 для Тельцов: неожиданная удача и прорыв, но есть и рискиВидео

13:26

Украинский дизайнер рассказал, как путинистка Повалий украла у него платье

12:59

Не возвращается 60-70% штурмовых групп: в ВСУ раскрыли, что происходит в Крынках

12:31

"Россияне давят до мая": Снегирев объяснил, почему оккупанты спешат действовать на поле боя

12:29

Церковный праздник 31 марта: что запрещено делать на святого Григория

Реклама
12:00

США передадут ATACMS Украине, чтобы не допустить переноса войны в страны НАТО – генерал Маломуж

11:58

Гороскоп на апрель 2024 для Овнов: астролог назвала самые сложные дниВидео

11:33

Россияне продвинулись вперед в Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы для ВСУ

11:12

Зеленский уволил своего помощника Шефира и нескольких своих советников: что известно

10:56

Россия сделала ракету Х-101 вдвое опаснее: какие угрозы для Украины

10:42

Все дело в цвете: хитрый лайфхак, как посадить виноград возле стены

10:33

Теракт в Подмосковье: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на новую волну мобилизацииВидео

10:31

Эти вещи травмируют: Могилевская рассказала, как воспитывает приемных дочек

09:52

Россия мощно атакует энергетику Украины: Евлаш раскрыл цель обстрелов весной

09:48

РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять