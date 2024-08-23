Как правильно точить нож: шеф-повар поделился ценными советами

Чтобы приготовление пищи было в радость, важно не только иметь под рукой качественные ножи, но и знать, как правильно их заточить.

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Как правильно точить нож / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нож - неотъемлемый прибор на кухне. Однако, рано или поздно, наступает момент когда его нужно заточить, чтобы он лучше выполнял свою функцию. Главред рассказывает, как правильно это сделать.

Как правильно точить нож

По словам повара Евгения Клопотенко, существует несколько способов, чтобы заточить нож.

Пористые точильные камни. Если вам нужен нож, с помощью которого будет легко что-то рубить или нарезать мясо, то используйте для такого ножа пористый и шероховатый точильный камень. Он сделает нож очень острым и идеальным для рубки. Просто проводите лезвием с обеих сторон по камню примерно 2-3 минуты.

Если вам нужен нож, с помощью которого будет легко что-то рубить или нарезать мясо, то используйте для такого ножа пористый и шероховатый точильный камень. Он сделает нож очень острым и идеальным для рубки. Просто проводите лезвием с обеих сторон по камню примерно 2-3 минуты. Гладкие точильные камни. Если вам нужен нож для нежной нарезки сыра, рыбы или овощей, то стоит точить нож с помощью гладкого точильного камня, который практически не имеет шероховатостей. Важное правило для таких камней - их обязательно необходимо смочить водой. После этого точите нож так же, как и в предыдущем случае, но немного дольше - примерно минут 6-8. Как только камень высыхает, нужно снова смочить его водой.

Если вам нужен нож для нежной нарезки сыра, рыбы или овощей, то стоит точить нож с помощью гладкого точильного камня, который практически не имеет шероховатостей. Важное правило для таких камней - их обязательно необходимо смочить водой. После этого точите нож так же, как и в предыдущем случае, но немного дольше - примерно минут 6-8. Как только камень высыхает, нужно снова смочить его водой. Профессиональные точильные камни. Если вам нужен профессионально заточенный нож, то для этого есть еще один вид камней. Они светлого синего цвета и имеют сбоку надпись "#600". Такие камни почти не заточат нож, но сделают металл идеальным на микроуровне.

Если вам нужен профессионально заточенный нож, то для этого есть еще один вид камней. Они светлого синего цвета и имеют сбоку надпись "#600". Такие камни почти не заточат нож, но сделают металл идеальным на микроуровне. Длинный закругленный напильник (мусат). Это устройство предназначено не для заточки, но оно может выровнять лезвие вашего ножа. Для этого проводите лезвием с обеих сторон под углом 45 градусов вдоль мусата. Нож не станет острее от этого, но лезвие будет ровным.

Какой угол заточки ножа правильный

Важно отметить, что угол заточки ножа зависит от того, какой тип и для чего он предназначен:

От 10° до 20° можно точить ножи для мягких материалов (овощи, фрукты, куриное филе и т.д.).

Заточка профессиональных ножей шеф-поваров различного назначения проводится под углом 20-25°.

Клинки для туристов и охотников по правилам заточки ножей обрабатываются под углом 22-35°.

У крупных лезвий с узкой фаской, которые можно использовать для работы с деревом, кожей или сырым мясом, угол заточки должен быть не менее 30-45°.

Нужно ли давить на нож во время заточки

Давить на нож во время заточки не нужно. Правильная техника заточки предусматривает небольшое воздействие на нож, используя правильный угол заточки и равномерное движение.

Точить следует плавно, без рывков и немного приподнимая руку, доходя до изгиба лезвия. Такая техника позволит сохранить одинаковые углы при заточке всей режущей кромки.

Какие ножи точить нельзя

Существует три вида ножей, которым вредно затачивание. Среди них:

Керамические ножи. Если вы хотите вернуть ножам былую остроту, обратитесь к специалисту, который имеет специальный точильный аппарат для керамики. Серрейторный нож. Лезвие с зазубринами вы лишь испортите, если попытаетесь его заточить. В этом случае тоже надо обращаться к специалисту. Ножи со специальным покрытием. Если вы по незнанию сотрете это покрытие, нож будет тупиться значительно быстрее и вы его скоро выбросите.

Смотрите видео, как лучше всего точить ножи:



Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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