Посевной календарь на август 2025: что не поздно посадить

Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

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Лунный посевной календарь на август 2025 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Благоприятные дни для посадки в августе 2025

Благоприятные дни для садовых работ в августе

В августе садово-огородные работы возобновятся. Посевной календарь на август 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в августе 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

видео дня

Убывающая луна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 августа

Новолуние 22, 23, 24 августа

Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа

Полнолуние 8, 9, 10 августа

Благоприятные дни для посадки в августе 2025

Огурцы 4, 5, 12, 19, 20

Лук на зелень (перо), лук-севок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 25, 29, 30

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 29, 30

Редис, редька, дайкон 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 25

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) 12, 19, 20

Посевной календарь на август 2025 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в августе 2025

Однолетние цветы 25, 26, 27, 28

Двулетние и многолетние цветы 25, 26, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы 25, 26, 27, 28

Комнатные растения 25, 26, 27, 28

Благоприятные дни для садовых работ в августе

Пересадка и пикировка растений 25

Прополка и прореживание растений 6, 7, 8

Внесение минеральных удобрений 2, 3, 6, 7, 8, 12, 29, 30

Внесение органических удобрений 2, 3, 6, 7, 8, 12, 29, 30

Обрезка веток и побегов 4, 5, 19, 20

Борьба с болезнями и вредителями 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 29, 30

Заготовка и укоренение черенков 25

Заготовка семенного материала 25

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений 6, 7, 8

Посадка декоративных деревьев и кустарников 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 25

Посадка плодовых деревьев 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 25

Посадка плодово-ягодных кустарников 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 25

Уборка урожая, сбор семян 16, 19, 20

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