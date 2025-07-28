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Украинские фамилии, которые защищают своих владельцев: есть ли среди них ваша

Мария Николишин
28 июля 2025, 17:38
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В древности фамилия давалась человеку за определенные заслуги и черты характера.
Украинские фамилии, которые защищают своих владельцев: есть ли среди них ваша
Какие фамилии символизируют силу и защиту / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии когда-то были мощным оберегом
  • Какие фамилии давали сильным духом людям

Для каждого человека фамилия играет важную роль в жизни. В частности, она указывает на связь с предками, раскрывает историю происхождения.

Главред решил разобраться, какие фамилии оберегают своих владельцев.

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Фамилии-обереги в Украине

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что для наших предков фамилия могла стать настоящим оберегом, символом силы и духовной защиты. Вот несколько из таких фамилий:

Медведь

В украинской культуре животные часто становились символами определенных человеческих качеств. В частности, медведь издавна считался олицетворением силы, отваги и несокрушимости. Люди с такой фамилией нередко воспринимались как те, кого сама природа наделила особой защитой. Сейчас в Украине насчитывается 1701 носитель такого родового имени.

Зубрейчук

Эта фамилия образована от слова "зубр", которое символизирует выносливость и силу. Такое родовое имя получали те предки, которые отличались особой стойкостью. Сегодня известно о 180 людях с такой фамилией.

Волк

Такую фамилию наши предки считали мощным оберегом. Ее носителями чаще всего становились сильные духом люди, которые стремились защитить свою семью от злых сил. Что интересно, сейчас в Украине Волк - одна из самых распространенных фамилий, которая занимает 71 место по количеству носителей. Их насчитывается более 23 тысяч человек.

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О персоне: Юлиан Редько

Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

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