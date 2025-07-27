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Какие фамилии украинцы давали внебрачным детям: теперь они очень распространены

Руслана Заклинская
27 июля 2025, 18:48
163
В давние времена фамилии внебрачных детей часто становились своеобразным "клеймом" или, наоборот, способом интеграции в общество.
Какие фамилии украинцы давали внебрачным детям: теперь они очень распространены
Какие украинские фамилии давали внебрачным детям / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из TikTok

Вы узнаете:

  • Каким образом выбирали фамилию и отчество для внебрачных детей
  • Как образовывались фамилии по имени матери
  • Могли ли внебрачные дети получить фамилию своего отца

В давние времена в Украине вопрос предоставления фамилии детям, рожденным вне брака, решался особыми способами. Наши предки, учитывая социальные нормы и церковные традиции, часто вынуждены были искать альтернативные пути для формирования фамилии таким детям.

Главред узнал, какие фамилии давали детям, рожденным вне брака.

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Имя ребенка обычно выбирали по святцам (по церковному календарю), а отчество - по имени крестного отца, пишет Телеграф. Иногда младенцы даже получали фамилию своего крестного, что официально закрепляло их социальное положение.

Специальные фамилии для внебрачных детей

Внебрачным детям давали знаковые фамилии, часто производные от слов с негативным или условным смыслом. Самыми распространенными были Кривдюк, Кривтюк, Покровтюк - имена, происходящие от "кривда" (обида) или "покрытие". Эти фамилии буквально указывали на тяжелое происхождение ребенка, но со временем они почти исчезли. Например, фамилия Покровтюк практически не сохранилась до сих пор: в следующих поколениях ее обычно меняли на Кривтюк или Кривдюк.

Еще одной красноречивой фамилией была "Байструк", которая дословно означает "внебрачный сын". Оно тоже указывало на нелегитимное происхождение ребенка. Сейчас эту фамилию до сих пор носит около сотни людей, преимущественно на Закарпатье, Ивано-Франковщине и в Запорожской области.

Фамилии по материнскому имени

Нередко новые фамилии давали детям по имени матери. Формировались они обычно из имени матери с добавлением суффиксов ("-енко", "-чак", "-юк" и т.д.). По таким правилам появились многочисленные фамилии: Катренко, Настенко, Маруняк, Марусяк, Марунчак, Марияш, Маланчук, Маланюк, Фещин, Паращук, Олянчин, Катеринюк, Гануляк, Мотренко и другие.

Например, "Катренко" происходит от имени Екатерина, "Настенко" - от Настя (Александра), "Маруняк/Марунчак/Марияш" - от Мария (Маруся), а "Маланюк" - от Маланка. Перечисленные фамилии до сих пор встречаются в украинских родах, особенно на западе страны.

Смотрите видео о необычных украинских фамилиях:

Сокращенные фамилии от отцовского имени

Иногда детей называли по "упрощенной" версии отцовской фамилии. Например, сын мужчины по фамилии Четвертинский мог получить фамилию Вертинский, а сын Калитовского - Литовский. Такая короткая форма сохраняла намек на настоящую фамилию отца, но была более лаконичной.

Признание отцом и передача фамилии

Если отец официально признавал ребенка, он мог получить его фамилию. В этом случае малыш переставал быть "байстрюком" и чувствовал себя частью отцовского рода.

Существовала также исключительная ситуация со стороны матери: если дедушка (отец матери) соглашался дать внуку свою фамилию, ребенок получал ее.

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Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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