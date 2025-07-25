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Такие фамилии давали только самым привлекательным украинцам: кто попал в список

Мария Николишин
25 июля 2025, 15:48
78
С помощью фамилии можно многое узнать о своих предках.
Такие фамилии давали только самым привлекательным украинцам: кто попал в список
Какие фамилии давали привлекательным украинцам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии указывают на то, что предки были красивыми
  • Какую фамилию носит только 1 человек

Фамилия является очень важной для определения личности человека. Она указывает на наследство, происхождение и принадлежность к определенной семье или роду. Кроме того, она может кое-что рассказать о наших предках.

Главред решил разобраться, какие фамилии когда-то давали самым привлекательным украинцам.

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Как когда-то называли привлекательных людей

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что в древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, но и его внешность.

Так, часто выделяли людей, которые привлекать своими чертами лица. К таким фамилиям относят:

  • Гожый - известно о 233 носителях этой фамилии.
  • Хороший - 145 владельцев такого родового имени проживают в Украине.
  • Хорошун - эта фамилия насчитывает 1902 представителя.
  • Хорошко - ее носят 1084 украинца.
  • Чистик - известно о 149 владельцах этой фамилии.
  • Форемный - 31 владелец такой фамилии.
  • Миленко - 355 человек могут похвастаться этой фамилией.
  • Миловидов - редкая фамилия, которая имеет лишь 26 носителей.
  • Солнечный - не менее уникальное родовое имя, которое имеют только 2 человека.
  • Красенюк - самая уникальная фамилия, которая сохранилась в Украине. Ее носит только 1 человек.

Если вас интересуют фамилии и их история, можете посмотреть материал о том, имеете ли вы коренное украинское происхождение: ответ кроется в фамилии.

Вы также можете узнать, были ли предки потомками князей. Мы уже писали, какие фамилии выдают дворянское происхождение.

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О персоне: Юлиан Редько

Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

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