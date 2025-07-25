Такие фамилии давали только самым привлекательным украинцам: кто попал в список

Вы узнаете:
- Какие фамилии указывают на то, что предки были красивыми
- Какую фамилию носит только 1 человек
Фамилия является очень важной для определения личности человека. Она указывает на наследство, происхождение и принадлежность к определенной семье или роду. Кроме того, она может кое-что рассказать о наших предках.
Главред решил разобраться, какие фамилии когда-то давали самым привлекательным украинцам.
Как когда-то называли привлекательных людей
Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что в древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, но и его внешность.
Так, часто выделяли людей, которые привлекать своими чертами лица. К таким фамилиям относят:
- Гожый - известно о 233 носителях этой фамилии.
- Хороший - 145 владельцев такого родового имени проживают в Украине.
- Хорошун - эта фамилия насчитывает 1902 представителя.
- Хорошко - ее носят 1084 украинца.
- Чистик - известно о 149 владельцах этой фамилии.
- Форемный - 31 владелец такой фамилии.
- Миленко - 355 человек могут похвастаться этой фамилией.
- Миловидов - редкая фамилия, которая имеет лишь 26 носителей.
- Солнечный - не менее уникальное родовое имя, которое имеют только 2 человека.
- Красенюк - самая уникальная фамилия, которая сохранилась в Украине. Ее носит только 1 человек.
Если вас интересуют фамилии и их история, можете посмотреть материал о том, имеете ли вы коренное украинское происхождение: ответ кроется в фамилии.
Вы также можете узнать, были ли предки потомками князей. Мы уже писали, какие фамилии выдают дворянское происхождение.
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О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.
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