Такие фамилии давали только самым привлекательным украинцам: кто попал в список

С помощью фамилии можно многое узнать о своих предках.

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Какие фамилии давали привлекательным украинцам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фамилии указывают на то, что предки были красивыми

Какую фамилию носит только 1 человек

Фамилия является очень важной для определения личности человека. Она указывает на наследство, происхождение и принадлежность к определенной семье или роду. Кроме того, она может кое-что рассказать о наших предках.

Главред решил разобраться, какие фамилии когда-то давали самым привлекательным украинцам.

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Как когда-то называли привлекательных людей

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что в древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, но и его внешность.

Так, часто выделяли людей, которые привлекать своими чертами лица. К таким фамилиям относят:

Гожый - известно о 233 носителях этой фамилии.

- известно о 233 носителях этой фамилии. Хороший - 145 владельцев такого родового имени проживают в Украине.

- 145 владельцев такого родового имени проживают в Украине. Хорошун - эта фамилия насчитывает 1902 представителя.

- эта фамилия насчитывает 1902 представителя. Хорошко - ее носят 1084 украинца.

- ее носят 1084 украинца. Чистик - известно о 149 владельцах этой фамилии.

- известно о 149 владельцах этой фамилии. Форемный - 31 владелец такой фамилии.

Миленко - 355 человек могут похвастаться этой фамилией.

- 355 человек могут похвастаться этой фамилией. Миловидов - редкая фамилия, которая имеет лишь 26 носителей.

- редкая фамилия, которая имеет лишь 26 носителей. Солнечный - не менее уникальное родовое имя, которое имеют только 2 человека.

- не менее уникальное родовое имя, которое имеют только 2 человека. Красенюк - самая уникальная фамилия, которая сохранилась в Украине. Ее носит только 1 человек.

Если вас интересуют фамилии и их история, можете посмотреть материал о том, имеете ли вы коренное украинское происхождение: ответ кроется в фамилии.

Вы также можете узнать, были ли предки потомками князей. Мы уже писали, какие фамилии выдают дворянское происхождение.

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О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

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